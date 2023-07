"Há famílias muçulmanas e de outros credos" a acolher peregrinos da JMJ

Os vários Comités Diocesanos tiveram oportunidade de se reunir, mensalmente, ao longo de quase dois anos. O que significou essa oportunidade inédita, em termos de cooperação, para a Igreja Católica? É uma dinâmica a manter?

Eu espero que sim. Tive a oportunidade de participar em todos, menos um: primeiro, foi bom fazermos aquilo que o Papa Francisco diz, provocarmos a cultura do encontro, e isso foi conseguido, essa cultura aproximou-nos, dioceses, pessoas, criamos links entre todos, e construímos este sonho de ajudar a concretizar a Jornada Mundial da Juventude.

Tem sido um caminho de descoberta, de entendimento entre todos os COD, e eu acho que isso foi conseguido, porque basicamente já nos vemos quase como uma família, a telefonarmos uns aos outros para resolver os mesmos problemas. “Como é que resolveste esse problema? Eu aqui na minha diocese, tenho este”. Isso foi conseguido. Espero que estas estruturas que foram criadas, o COL, os COD, os COP, se mantenham. Penso que a Igreja tem tudo a ganhar, porque conhecemos gente nova que é capaz de realizar, que ama este caminho, também, com Jesus Cristo. É possível construirmos um sonho, neste caso, uma atividade, com todos.

A pouco mais de duas semanas da JMJ, acha que o país já tem consciência da dimensão do evento que vamos receber? Há quem se queixe do facto de o Estado gastar dinheiro numa “festa privada da Igreja”, por exemplo.

Eu tive o prazer de participar em três Jornadas Mundiais da Juventude: Roma, em 2000, depois Colónia (2005) e a última em Madrid (2011). Achava que ia ser a minha última, o destino teve outros planos, não esperava viver em Portugal. Penso que as pessoas só vão perceber a Jornada Mundial da Juventude no dia a seguir, no dia 7 de agosto, porque o país não está preparado, de facto não participaram muitos jovens, ao longo destes 40 anos, de Jornada Mundial da Juventude. Em Aveiro, não chegam aos mil participantes.

Historicamente…

Historicamente, há muito pouca gente que viveu a Jornada Mundial da Juventude, que sabe o que que é isso, o que é este sonho. Portanto cabe a nós, o COL, os COD, todas estas estruturas, passar esta visão. De facto, vamos ter festa e vamos ter uma juventude feliz nas ruas. Eu espero que entusiasme outros jovens, para perceberem o que é isto. Acho que nós vamos conseguir, vamos ser capazes de dar conta do recado, mas como eu costumo dizer, o melhor ainda está para vir.

Sente o país verdadeiramente mobilizado para o evento?

Eu sinto isso, sinto que as estruturas acordaram. Pela televisão, pelas rádios, pela sociedade civil, percebe-se que o país se está a mobilizar, está alinhado.

Está a dar conta de que é um evento muito importante?

É muito importante, mas… como explicar? As pessoas sabem que é uma coisa muito importante, mas ainda não é tangível, quanto é importante, quanto vai ser impactante e o país ainda não percebeu. Com toda a sinceridade, porque só quando virem a alegria dos jovens na rua, a discutirem no ‘Rise Up’, no Festival da Juventude, os grandes momentos – eu olho para o Parque Tejo e tenho a visão de ver aquilo tudo cheio de jovens, quem vê aquilo agora a verde e aquelas ruas, é só um espaço… Vão ver que realmente valeu a pena, valeu a pena fazermos isto.