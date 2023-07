"Classe média em Portugal desapareceu" e "não estamos a conseguir inverter a curva da pobreza"

Com o preço do metro quadrado muito alto, não é?



Com preços completamente exorbitantes. Volto a dizer que a nossa Constituição defende uma habitação digna e de dimensão adequada para todos. Se em nada mais falhasse a Constituição, aqui falha em toda a linha.

Será que, tendo em conta essa situação, a tendência seja de aumento de pessoas em situação de sem-abrigo? O apoio destas instituições de apoio aos sem-abrigo também está a sofrer com o problema da falta de dinheiro das famílias que habitualmente ajudavam? Tem notado esse problema? Como é que têm procurado ajudar?

Eu diria que as autarquias aqui desempenham um papel absolutamente fundamental. A Cáritas Diocesana do Porto tem a particularidade de ter intervenção direta em 26 cidades. A Diocese do Porto é a maior do país e a verdade é que as autarquias; seja de Amarante ou de São João da Madeira, têm desempenhado um papel muito importante nesse domínio. A Cáritas, no fundo, aquilo que procura fazer é incorporar esta rede de apoio aos sem-abrigo e intervir sempre que necessário.

Nos últimos anos temos concentrado muito a nossa atenção em tudo o que tem a ver com a área da saúde. Parece-nos que é uma área absolutamente crítica. Nós temos um excelente Serviço Nacional de saúde, mas depois, nos serviços complementares, o Estado falha, e falha em toda a linha. Só para terem uma ideia, nós [Cáritas], neste momento, temos cerca de 700 equipamentos cedidos na diocese, porque se alguém precisa de uma cadeira de rodas ou uma cama articulada, o Estado pode demorar três, quatro, cinco anos a responder.

E a Cáritas, nesse domínio em particular, está na linha da frente do apoio na área da saúde, mas naturalmente em tudo o que tem a ver com a área alimentar, a área dos sem-abrigo, nós trabalhamos em rede, porque nós entendemos que deve ser assim. As Instituições devem colaborar de forma ativa para, no fundo, poderem prestar um melhor serviço a comunidade. É este o meu entendimento, é este entendimento da Cáritas e é isso que procuramos fazer com outras instituições, sejam governamentais, sejam com as autarquias.

O que importa é que nós conseguimos assegurar uma resposta de qualidade à Comunidade.

A Cáritas tem dito que vivemos uma emergência desde a pandemia e que não saímos dela. Estamos ainda perante momentos tormentosos, como dizia, há pouco mais de três meses?

Sim, porque nós podemos olhar para os números de duas formas distintas. O Governo anunciou por estes dias que, desde 2020, 170 mil pessoas saíram da situação de pobreza e que o objetivo é que, até 2030, 700 mil portugueses saiam também eles da situação de pobreza. Contudo, a verdade é que um em cada quatro portugueses vivem com menos de 700 euros por mês.

Nós tivemos dois anos de pandemia que afetaram a nossa sociedade, e o mundo em geral de uma forma muito particular. Depois disso, temos tido taxas de inflação historicamente altas. Felizmente, começam a normalizar. As taxas de juro dispararam, o que equivale por dizer que o crédito à habitação, todos os créditos que as famílias tinham dispararam, e, portanto, aumentaram de forma muito expressiva nos últimos meses.

A única boa notícia é a taxa de desemprego historicamente baixa, na ordem dos 6%, porque todo o resto... Temos famílias endividadas, grandes dificuldades do ponto de vista da habitação e, depois, naturalmente, o dinheiro não chega até ao final do mês. Temos muitas famílias que, a partir de determinada altura do mês, têm muita dificuldade sequer de colocar pão na mesa. E é isso que nos devia preocupar a todos.