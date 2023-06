"Todos temos um papel a desempenhar na defesa do desenvolvimento sustentável"

Quando se fala em sustentabilidade é preciso começar a pensar para além da ecologia e das finanças? A dimensão espiritual, particularmente na teologia católica, pode dar um contributo próprio neste debate?

Sem dúvida. A sustentabilidade é um conceito multidimensional que engloba aspetos ambientais, sociais, económicos e também a dimensão espiritual que às vezes parece que é esquecida, ou não é tida tanto em conta. Mas a dimensão espiritual da sustentabilidade também diz respeito aquilo que é o nosso relacionamento connosco próprios com os outros, com o mundo à nossa volta, e por isso somos convidados sempre a refletir sobre os nossos valores, sobre o nosso propósito, sobre qual é que é o nosso lugar nesta casa comum que é o nosso planeta. E em muitas tradições religiosas, tanto na teologia católica como noutras a sustentabilidade é vista como uma expressão de princípios espirituais fundamentais. É algo que é fundamental não é.



Como um estilo de vida também?

Exatamente, não pode ser dissociado. Nós somos um só e faz parte daquilo que é a nossa natureza. E por isso nós sentimo-nos bem quando estamos junto da natureza e quando temos aqui um conjunto de estímulos também vindos desta natureza, e somos muitas vezes convidados a cuidar dela, não é? E por isso não podemos dissociar uma coisa da outra, e por isso é tão importante esta dimensão espiritual.

O que espera desta Jornada Mundial da Juventude depois de um contexto preparação tão difícil com a pandemia, a nível interno da Igreja Católica com a crise os abusos. O que é ela pode representar no cenário nacional para a Igreja?



Eu acho que é uma ocasião significativa para a Igreja Católica reunir aqui jovens de todo o mundo para celebrar a fé, para refletir sobre questões importantes e, acima de tudo, para construir pontes de compreensão, e também de solidariedade.

Eu creio que estes temas, e estes contextos difíceis que temos passado, não só estes, mas também outros que têm surgido no mundo, como a guerra, etc.... tudo isto tem sido difícil para os jovens. E creio que por isso, este acaba por ser um espaço de diálogo, de reflexão, onde podemos aqui claramente abordar as questões críticas que existem na nossa sociedade. Fazer aqui uma renovação de compromisso da própria Igreja com a justiça, com a transparência, com a preocupação com os outros, e fortalecer também o sentido comunidade e da fé.

E também alinhado com aquilo que é a visão do Papa Francisco dar aqui uma resposta e procurar ter aqui também este compromisso dos jovens para uma resposta à crise ambiental e de que forma é que podemos abordar esta questão encorajando os jovens a envolverem-se em ações e iniciativas focadas na sustentabilidade. Creio que é o momento de reflexão e de compromisso renovado.

De alguma forma, a polémica dos abusos não pode contaminar a real discussão que a jornada Mundial da Juventude deve proporcionar?



Sim. Obviamente que é sempre constrangedor. Mas não é um tema que esteja escondido, de maneira alguma. Eu acho que há transparência, há vontade da própria Igreja em querer abordar o assunto numa perspetiva também de melhoria, na perspetiva do que é que possível fazer diferente. Há claramente aqui a procura de assumir esta responsabilidade e de olhar para a frente e ver o que é necessário ser feito de diferente. E creio que é isso também que os jovens procuram.

É a esperança. É olhar para o futuro e perceber de que forma é que podem trabalhar em conjunto, como é que a Igreja também pode potenciar esta reflexão para nos fortalecermos enquanto comunidade. Apesar de ser um tema incomodo não põe em causa aquilo que é a força de uma Jornada Mundial da Juventude.

A nível global, quais são os próximos passos do movimento Economia de Francisco? Esta área da sustentabilidade e da ecologia integral é central para os jovens?



Sim, sem dúvida que é central para todos os jovens que estão envolvidos em termos daquilo que são os próximos passos da economia de Francisco. Estamos a falar de um movimento que é muito dinâmico e flexível e que procura ir respondendo também aquilo que vão sendo as necessidades e aquilo que vai também surgindo e que é necessário ser feito.

Assim de forma muito sucinta, teremos a 6 outubro um evento global. Ainda não há muitos detalhes, mas irá certamente permitir olhar para aquilo que foi o ano que passou desde o último encontro, e aquilo que devem ser também outros passos e iniciativas a serem feitas para o futuro.

Ao dia de hoje, os vários centros locais em cada país que estão a trabalhar localmente e que também aqui um conjunto de iniciativas e de ações pensadas para o futuro. O nosso, por exemplo, em Portugal está muito focado agora neste ponto da jornada Mundial da Juventude, tem outros temas também a correr em simultâneo para o pós-JMJ.

Temos também uma IOF Scholl, uma escola focada na Economia de Francisco que tem como tema: "Dos princípios à teoria e prática". Vamos ter uma escola de verão. Vamos realizando cursos e há um conjunto de cursos previstos na academia também da Economia de Francisco que vão permitindo falar sobre todos estes temas. Há um conjunto de iniciativas a correr e que estão previstas para ir aqui ao encontro, e cada vez mais a ajudar-nos a pensar global, mas a agir local.