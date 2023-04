"As pessoas sentem que já não têm muito a perder, só juntas encontram saídas para a crise"

Este dia de descanso comum inclui a paragem de comércio, serviços, tudo o que normalmente está aberto ao domingo?

Exceto aquilo que é essencial para a vida humana. O trabalho, por exemplo, na área da saúde ou trabalho em lares, farmácias, hospitais.

Esta questão do domingo livre é um debate antigo da Pastoral Operária, que engloba uma frente comum de várias organizações. Há bons exemplos que têm chegado do resto da Europa, já que tem estado também envolvida na direção do movimento Trabalhadores Cristãos?

Sim. Quando era adolescente foi-me dado a entender que o comércio estava aberto em toda a Europa, exceto em Portugal. Nós é que éramos uns privilegiados. Na prática, aquilo que acontece é quase o contrário. Ou seja, o comércio geral está fechado ao domingo em praticamente todos os países da Europa. É o que acontece, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, em Espanha.

Ou seja, nós é que somos quase um exemplo único, porque nós é que temos tudo aberto ao domingo. Se calhar também depende de nós, enquanto consumidores, fazer a opção por, se possível, fazer as compras noutro dia.

Isso leva a uma outra questão, que falou ainda pouco. É possível fazer isso com os ritmos de trabalho que existem, com o tempo que as pessoas perdem em deslocação. Ou seja, isto é uma mudança estrutural, tem de ser muito mais ampla?

Sim, é uma mudança que tem de começar, se calhar, com cada um de nós. No fundo, cada um de nós é consumidor. Além de ser trabalhador, também é consumidor. De uma forma geral, se antes conseguíamos fazer as compras ao sábado de manhã - porque ainda sobra o sábado, até o sábado à tarde- porque é que agora tem de ser ao domingo? Até mesmo como saída familiar, é muito discutível.

Eu trabalho com crianças, também, no MAAC [Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças], que é um movimento da Pastoral Operária, e alguns dos meninos que eu acompanho falam: “Ao domingo costumamos sair para ir às compras”. Ok, tudo bem, mas enquanto saída familiar também não me parece ser aquilo mais marcante, mais interessante a fazer em família, quando existem tantas outras possibilidades, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista de natureza ou simplesmente ficar em casa tranquilamente em família.

E até há opções que não são dispendiosas e outras que nem implicam dinheiro. Há uma questão que condiciona muito a vida dos portugueses, já falámos dela, que é a questão salarial e os baixos salários em Portugal. Ser trabalhador deixou de garantir a fuga à pobreza no nosso país?

Deixou de garantir. Por isso mesmo é que muitos trabalhadores, em vez de terem um trabalho, têm dois trabalhos, fazem mais horas e deslocam-se de locais para locais. Porque, no fundo, com o aumento do custo da habitação e também com o aumento do custo dos bens essenciais - arroz, massa, leite, coisas básicas - tornou-se difícil alimentar a família e garantir o direito à habitação.