​"A Igreja acordou" para o drama dos abusos sexuais

"A Igreja acordou". A coordenadora da Comissão de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis da Diocese de Coimbra entende que 13 de fevereiro, dia da apresentação do relatório da Comissão Independente para o Estudo do Abuso Sexual de Crianças na Igreja Católica em Portugal, foi como que "um murro no estômago para muitas pessoas".

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a psicóloga clínica Marta Neves diz que os bispos portugueses estão conscientes do problema relacionado com os abusos e com "muita vontade" de mudança.

Marte Neves, que também integra a Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas, considera previsível que a divulgação do relatório da Comissão Independente possa “levar mais gente a falar das suas experiências” relacionadas com abusos.

A coordenadora da Comissão de Proteção de Menores e de Adultos Vulneráveis da Diocese de Coimbra concorda com a ideia de que "ainda há muito poucas pessoas" a confiar nas comissões diocesanas, porque, por um lado, as comissões “são o rosto da Igreja” que magoou e, por outro, são “uma estrutura recente que ainda não ganhou a confiança das pessoas”.

A responsável admite que essa pode ser uma das razões por detrás do número reduzido de casos denunciados às comissões diocesanas. A outra explicação pode estar no espaço temporal das denúncias. Marta Neves diz que faz sentido pensar que os cerca de 30 casos reportados às Comissões Diocesanas são recentes.

Entretanto, de acordo com a responsável a Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, será criada uma "bolsa nacional" para acompanhamento psicológico e psicoterapêutico das vítimas de abusos. Marta Neves adianta que a ideia é dar resposta às zonas onde há maior dificuldade no acesso aos cuidados de saúde. A psicóloga clínica concorda com o ponto de vista do psiquiatra Daniel Sampaio que, em entrevista à Renascença e ao Público, defendeu uma Via Verde no SNS para as vítimas de abuso sexual.

Como recebeu os dados apresentados pelo relatório da Comissão Independente?

Tivemos oportunidade, no dia 13, de escutar a apresentação da Comissão independente. Os números não nos surpreendem, primeiro porque não tínhamos nenhuma ideia prévia, sabíamos apenas que existiam muitas pessoas. Porquê? Porque é um fenómeno que é sistémico, que é global e que é universal. Portanto, se nos outros países havia estes resultados, era mais ou menos expectável que em Portugal também existissem, o importante era esta coragem para os olhar de frente.