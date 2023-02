Eutanásia sem cuidados paliativos é “extemporâneo e muito perverso”

Outra observação tem a ver com o facto de não se exigir uma formação específica em cuidados paliativos nem ao médico orientador nem ao médico especialista. É mais um sinal da desvalorização desta área por quem legisla?

Entendo que o próprio legislador pode ter falta de conhecimento e de aprofundamento, um maior conhecimento sobre o que se passa na realidade, do que são exatamente cuidados paliativos, daquilo que são ações e intervenções específicas desta área e daquilo que são ações paliativas: uma abordagem positiva, que deve estar garantida em qualquer serviço de saúde, pois em qualquer contexto dos cuidados de saúde existem doentes com necessidades a este nível, doentes com a necessidade de alívio de sofrimento. Esta área de cuidados não está acessível ao nível de especialidade, ou seja, o acesso a cuidados paliativos especializados está muito condicionado e também está condicionado o acesso a uma abordagem paliativa, ou seja, uma abordagem de qualquer profissional de saúde ao nível do alívio de sofrimento.

A formação de base para todos os profissionais de saúde em cuidados paliativos não está garantida. É muito recente. É muito recente que os cursos de Medicina, os cursos de Enfermagem e os cursos de Psicologia tenham nos seus currículos esta área. E nem sequer é garantido que todos os cursos já o tenham.

Estamos a falar de um atraso enorme ao nível do desenvolvimento desta área de cuidados no nosso país. Estamos a falar de um atraso que não é compreensível, quando temos uma Lei de Bases de Cuidados Paliativos desde 2012; quando temos vários planos estratégicos que acabaram por ser desenhados e acabam por falhar na implementação; quando temos um não investimento que se perpetua ao longo de vários anos e de várias legislaturas.

Essa falta de acesso está a deixar muita gente de fora? Quantas pessoas estima que estariam necessitados de cuidados paliativos em Portugal?

Estima-se que cerca de 100 mil pessoas, todos os anos, precisem de acesso a cuidados paliativos especializados em Portugal. Estima-se que oito mil crianças precisem, todos os anos, de acesso a cuidados paliativos pediátricos. Apenas cerca de 10% destas crianças têm acesso; a nível dos adultos, cerca de 30% destas pessoas têm acesso.

Estamos a falar de uma percentagem que se mantém e muito baixa, ao longo de muitos anos, portanto, precisamos urgentemente que os que têm poder político e decisório, a nível dos cuidados de saúde, olhem para isto como uma verdadeira prioridade.

Sem o desenvolvimento dos cuidados paliativos, sem o desenvolvimento deste acesso, pomos em causa o próprio Serviço Nacional de Saúde, que, não respondendo adequadamente a estes doentes, responde de uma forma que desperdiça e continua a não colocar no centro aquilo que são as verdadeiras necessidades dos doentes.

Faz sentido legislar a antecipação da morte regulada pelo Estado, num cenário como aquele de que temos vindo a falar?

O que a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos tem reiterado é que, de facto, estamos a inverter prioridades. Mesmo que a ideia da legislação ao nível da eutanásia seja algo importante e que deva ser debatido, neste momento não há, de todo, condições no país para isso, tendo em conta o que acabamos de falar, a nível do acesso a cuidados de saúde, e tendo em conta até aquilo que são os números conhecidos e as dificuldades a nível dos cuidados de saúde, no geral.

Temos problemas graves ao nível da saúde, temos problemas graves a nível social, temos problemas graves a nível de condições para que as pessoas possam viver de uma forma positiva a sua situação de doença ou a situação de dependência. Sabemos bem que, a nível de cuidadores informais, aquilo que são as condições para as pessoas poderem cuidar e poderem receber os cuidados, quer do ponto de vista do cuidador informal, quer do ponto de vista do cuidador formal, o nosso país tem um atraso grande a esse nível.

Precisamos olhar para estas áreas como verdadeiras prioridades. Há um país que não trata bem ou que não tem as condições para tratar bem as pessoas vulneráveis e as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade - porque essa situação de vulnerabilidade é algo que nos atinge a qualquer momento, a todos e a qualquer um de nós, num momento inesperado da nossa vida. Precisamos de pensar nisto como um problema de todos.

É um problema que devemos ter como prioritário, a nível de respostas que precisam de ser criadas e a nível daquilo que é a resposta da saúde. Tem de haver uma preocupação diferente em relação aos cuidados paliativos.