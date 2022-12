"Guardas prisionais no nosso país são presos com os presos"

No caso dos casos de violência doméstica, temos um olhar muito atento e necessariamente compassivo sobre as vítimas. E eu queria fazer-lhe uma pergunta sobre os agressores. Temos encontrado como sociedade a melhor forma de lidar com quem agride e qual é o lugar da reabilitação nestes casos?

Eu acho que é muito importante que nós, como sociedade civil, o próprio governo e todas as instâncias de governo que lidam com esta problemática, refletirmos sobre que tipo de encarceramento nós temos no nosso país. Como ele é que é avaliado? Como é que ele é projetado? Como é que estão a ser feitos os planos de readaptação pessoal de reclusos?

Este plano obedece a critérios de humanização? Faz com que a própria pessoa possa realmente construir um caminho, fazer um processo para que, quando chega o dia da sua liberdade, ele seja melhor pessoa do que aquilo que era quando entrou na prisão.

E não se torne uma ameaça ainda maior às vítimas, porque se sai com desejo de vingança, a situação pode piorar significativamente.

Obviamente. Eu acredito que estes processos, até dentro dos seus momentos prisionais, são difíceis. Não são fáceis. E o Estado português não pode ele próprio fazer tudo. A sociedade civil, a própria Igreja Católica e os senhores bispos era bom que refletissem. Quantos assistentes espirituais religiosos têm dentro das prisões? Já agora, a lei de 2009, está a ser cumprida nos estabelecimentos prisionais?

Não está?

Não está. E não vejo grande preocupação da nossa Conferência Episcopal em que a lei seja cumprida. É importante que tenhamos párocos em paróquias e em outras instituições ligadas à Igreja Católica, mas se não temos um assistente espiritual religioso dentro das prisões ou nos hospitais, não vale a pena estarmos a falar sobre defender a vida, a dignidade da vida, quando nestes sítios a vida tantas vezes anda tremida, e nós estamos fora. Isto não vai lá com palavras. Isto vai com pessoas.

E com relações?

E com relações. Uma Igreja que não esteja num processo de humanização da própria sociedade, nos sítios onde tantas vezes o ser humano sofre - seja de doença ou porque está privado de liberdade - serve para quê? Para fazer discursos? Isto devia-nos ajudar a refletir.

Nós vamos todos fazer mensagens de Natal, de grande fraternidade, do amor de um Deus que nasce, só que depois isso tem que se ver na carne. Isto tem que fazer doer as entranhas. E faço aqui um apelo a todos os nossos bispos que acredito que alguns se interessam e se preocupam. Mas não vale a pena fazer mensagens de Natal, se nós depois, nestes locais de modo particular, não somos Natal, não ajudamos a nascer.

Falemos do espírito natalício que encarna no presépio de Priscos. Qual é a importância social para a comunidade deste projeto? Nós estamos a falar de um espaço com 30.000 metros quadrados, com mais de 90 cenários e 600 figurantes. Isto exige um esforço particular de ajuda da população local?

Sim, eu acho que as pessoas entram sempre na corrente da vida quando começam a verificar que a coisa é séria, que é coisa séria para elas, porque a ajuda a refletir também sobre este mistério do Natal. A ajuda a estarem juntas e a terem um sentido de pertença afinado.

Quando nós pertencemos a alguma coisa, a uma comunidade e nos reunimos como pessoas, nós partilhamos palavras, nós comemos juntos. Nós sentimos que a nossa vida começa a estar unida. Não estamos sozinhos e isso evita depressões, evita a solidão e faz com que as pessoas, de uma certa forma, também se possam abrir a outros projetos.

É por isso que nós, desde a primeira hora, sempre nos preocupamos com outras pessoas, nomeadamente com o norte de Moçambique, onde o presépio ao vivo de Priscos edificou lá um poço de água. Todos os anos vamos mandando algumas verbas também daquilo que angariamos no presépio para essa comunidade. E depois temos este processo de reinserção social dos próprios reclusos.