Ação Católica Rural apela à "solidariedade para evitar descalabro na inflação"

Está tudo interligado. Tem a ver também com o despovoamento…

Exatamente. Éramos pobres e íamos buscar lenha; hoje, os pobres, graças a Deus, têm algumas ajudas e já têm dinheiro para comprar gás. Portanto, sobram estes materiais. A agricultura está abandonada, os terrenos estão abandonados, a erva cresce no inverno, no verão está a seca e arde com uma velocidade enorme. Nas aldeias restam velhos.

Esse é um problema e é um problema do abandono da agricultura, sobretudo, mais no Interior. Se não temos agricultura, depois também não temos segurança alimentar e estamos sujeitos à importação de produtos, com uma maior pegada ecológica e com um custo muito maior, o que nos acontece quando importamos petróleo e quando importamos cereais.

O que aconteceu nos incêndios de 2017 obrigou-nos a uma grande reflexão e, pelo menos, houve uma grande manifestação de intenções de mudar, de alterar. Chegados a 2022, corremos os riscos de 2017?

Eu não sou especialista em incêndios e floresta, mas posso dizer o que observo. Por exemplo, houve um esforço das autarquias e das autoridades para a limpeza junto às habitações, junto às estradas. Mas aquilo que as pessoas pagam para limpar, a venda da madeira não paga.

É um problema que nós temos, um problema de desordenamento do território, que se nota mais aqui no Norte.

Muitas vezes ataca-se a agricultura, porque gasta água, mas nós não gastamos a água, não a deitamos fora. Primeiro, perde-se nos sistemas de regadio, as maiores perdas são aí. Depois, é com essa água que nós produzimos alimentos e, ao mantermos os terrenos limpos, verdes e cultivados, prevenimos os incêndios.

Isto tem de ser no inverno e tem de ser um trabalho ao longo de anos, de levar a sério a parte da floresta. O que a gente faz em Portugal, infelizmente, é lembrarmo-nos de Santa Bárbara quando troveja.

Estamos a viver um ano particularmente difícil. Nesse contexto, teme que haja consequências muito graves da seca sobre a agricultura?

Não tenho dúvidas disso. Eu, pessoalmente, estou num cantinho do céu, moro em Vila do Conde, tivemos alguma chuva no mês de junho e, de momento, ainda temos as reservas nos poços. Está curto, mas deve chegar.

Os agricultores no Interior, quem depende da pastagem… nós dizemos, muitas vezes, que é bonito termos as vacas e as ovelhas na pastagem, mas depois estamos completamente dependentes, são sistemas agrícolas completamente dependente do clima.

As charcas, as poças estão vazias, já foram gastando, ao longo dos meses, os alimentos que tinham e o que há são javalis. O javali é uma praga que se está a espalhar e esses animais, tendo fome, tendo sede, também se aproximam mais das populações e destroem os campos de milho.

Dizia um senhor, ao comentar uma publicação no Facebook: “na minha aldeia produziam 20 toneladas de milho, agora não produzem nada porque os javalis destroem tudo”. É o retrato da nossa realidade.

A questão é que estamos ainda, praticamente, no início do verão. O cenário ainda pode ser mais difícil…

Sim. E em relação à água há outra coisa: nós podemos e devemos investir na modernização do regadio e usar técnicas que nos permitam produzir, gastando menos água.

Por exemplo, há um sinal de esperança que, para mim, foi uma novidade: o arroz normalmente é cultivado debaixo de água, com rega de alagamento, e fizeram um teste, ao que parece com bastante sucesso, até agora, de produzir arroz com gota a gota, gastando metade da água.

Eu faço o milho com gota a gota, com outros sistemas de irrigação; tenho conseguido produzir milho sem rega, semeando cedo e aproveitando as chuvas da primavera, nas minhas condições e nas minhas temperaturas.

Portanto, há um trabalho de investigação que a gente tem de fazer, aproveitar a investigação e aproveitar a água. Apesar de tudo, chove no inverno, corre muita água para o mar e, portanto, se tivéssemos mais minibarragens, mais represas, mais charcas, poderíamos estar em melhores condições.

Tem de se aproveitar o tempo das vacas gordas para as vacas magras - que com as alterações climáticas serão cada vez mais. Temos de nos preparar para isto.