Ambiente. "Sem idealismos irrealistas, há passos que têm que ser dados"

Muitas das medidas têm impacto económico e depois nunca há grande disponibilidade para assumir o custo do que se tem de fazer.

Sim, claro. Embora haja passos que vão sendo dados. Nós não temos a mesma realidade que havia há algum tempo, e, portanto, isso será possível. E o nosso trabalho com organizações ligadas à Igreja é também sensibilizarmos individualmente cada pessoa, porque as pessoas estão em muitos sítios não é.

Isso também pode ajudar porque as decisões são tomadas por pessoas. Por muito que tenhamos aquele mito das decisões apenas financeiras há sempre a vertente ética, a vertente das escolhas, e portanto, cada um trabalhará nas suas áreas. O nosso trabalho tem muito a ver com o despertar das consciências, porque as decisões são tomadas por pessoas e essas pessoas podem de facto fazer a diferença, nos sítios onde estão.

Rápido aumento do nível do mar, agravamento da erosão costeira, aquecimento e acidificação dos oceanos, poluição marinha… O alerta surge de todos os lados: a Humanidade está a afundar-se. Mas parece que esse alerta já não é suficiente. Vai ser necessário uma maior radicalidade na procura de soluções?

A procura de soluções técnicas tem que andar a par. Achamos importante parar e perceber o que é que estamos a fazer. Por exemplo, o plástico que eu deito aqui vai aparecer, se calhar na casa destas pessoas com quem eu estive agora e isso faz muita diferença.

Não sei se a opção tem de ser radical. Direi que temos de aprofundar e acelerar, porque não pode ser apenas nestes momentos, nestes grandes eventos que se trata destes assuntos.

Há aqui um trabalho de continuação. Fica aqui a notícia um bocadinho em primeira mão. Está a ser organizada entre várias organizações católicas - Universidade Católica da Austrália, com o dicastério do desenvolvimento humano integral - uma conferência internacional online sobre os oceanos, que será em outubro. Será um momento de voltarmos a falar disto agora não dentro das regras e do esquema da ONU, mas será organizada por estas instituições ligadas à Igreja onde toda a gente terá voz, para não deixar cair o assunto porque é preciso acelerar.

É preciso aprofundar e não esquecer que estamos todos em causa. E com tanta coisa à nossa volta é isso que esquecemos. E não estou a fazer juízos de valor sobre quem é mais perfeito ou não, mas isto deve-nos fazer pensar e não esquecer e continuar. E é isso que nós vamos tentar e continuaremos, com certeza, juntamente com estas várias organizações e tantas pessoas. E isso também é uma nota de esperança, porque há pessoas que realmente se preocupam. Há muita gente, e isso tem que dar alguma coisa.

Fazendo parte da denúncia e da importância de manter o assunto à tona...

Exato. A preocupação de cada um pode ser a preocupação de muitos. E este conjunto pode fazer de facto aos poucos a diferença; sem idealismos irrealistas. Mas, há passos que têm que ser dados e há coisas que mesmo na Igreja nós vemos que estão a ser feitas, e muito inspiradas pela Laudato Si e outros documentos. De facto, há coisas muito diferentes do que era há algum tempo. Queremos que isto continue.