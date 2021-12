Alta comissária para as Migrações. "Temos que contrariar discurso populista" que chegou ao Parlamento

Mas continuamos a navegar com tempestade à vista…

Sim, enquanto houver pressão migratória, enquanto assistirmos a estes fluxos que obrigam à solidariedade e proteção internacional, teremos de continuar a trabalhar nas respostas.

A opinião pública foi particularmente sensível à crise no Afeganistão e assiste agora à chegada de milhares de migrantes nas fronteiras que separam a Bielorrússia da Polónia e da Lituânia. Como vê o aproveitamento destas pessoas numa guerra política?

Aquilo que aconteceu, no caso do Afeganistão, é uma manifestação de solidariedade extraordinária e isso deve deixar-nos a todos bastante orgulhosos, por termos conseguido – numa situação de extrema urgência e necessidade – implementar respostas tão céleres e imediatas. Não havia outra forma de lidar com a situação.

Infelizmente, a situação das migrações é muitas vezes instrumentalizada, do ponto de vista político, entre Estados que têm em disputa estas questões.

No que diz respeito à função do Alto Comissariado para as Migrações, à forma como trabalhamos no compromisso de integração, gostaria de realçar toda a colaboração, ao nível dos serviços centrais, que tem existido para se articularem estas respostas tão urgentes, assim como também com as entidades da sociedade civil, os municípios e outros atores locais, que garantiram que estas respostas fossem colocadas em marcha e ativadas de acordo com aquilo que é a capacidade do nosso país, tendo em conta os valores de solidariedade e proteção que fazem parte da nossa forma de atuar. Isso é a nossa forma de nos posicionarmos, do ponto de vista político, nesta questão.

Relativamente à situação afegã, o Governo revelou que Portugal já recebeu 500 refugiados e que pode receber mais. Até onde podemos ir?

Tudo aquilo que nós estamos a fazer neste momento com o acolhimento de refugiados resulta de um compromisso muito forte do nosso país com este acolhimento. Já é em esforço, mas é um esforço que resulta também do compromisso com este processo de acolhimento, e felizmente tivemos recentemente indicação da Comissão Europeia de que haverá mecanismos financeiros que poderão apoiar este processo de proteção e solidariedade, de acolhimento e integração. Mas foi necessário colocar todas estas respostas em implementação antes ainda de se ter confirmado esse apoio.

E há um limite para esta capacidade, mas muitas vezes aquilo que nós percebemos que pode ser o limite, na prática quando é necessário dar essa resposta damos, e fazemos o que é necessário para que as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade maior - e neste caso com risco de vida também muito imediato pelos relatos que temos ouvido e que nos chegam - tem sido possível colocar as respostas necessárias no terreno e desenvolvê-las com os recursos que nós temos. E acho que não existe o risco de haver um processo que esteja para além daquilo que é a nossa capacidade, principalmente neste momento com a confirmação do financiamento que será disponibilizado a nível europeu, mas, implica um grande esforço, um grande compromisso de todos, e às vezes também estabelecer prioridades e perceber o que é que conseguimos fazer.

Estamos atentos e somos sensíveis à situação de emergência que também se está a viver e temos procurado fazer todos os esforços no sentido da promoção de um acolhimento digno e que possa dar a resposta possível, também atendendo à capacidade e à situação de emergência. Como sabemos muitas vezes em situação de emergência as respostas não são as ideais, não são aquelas que gostaríamos de ter, mas precisamente por serem respostas de emergência são muitas vezes as respostas possíveis e são melhores do que não ter resposta.