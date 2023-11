"Sistema de saúde pode entrar em colapso sem acordo entre médicos e Governo"

O ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, avisa que, se não houver acordo entre os sindicatos e o Governo, haverá uma debandada do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“É muito provável. O risco dos médicos, que dizem agora que não vão fazer 150 horas extra, saírem do SNS é muito maior. E se saírem, desaparecem as urgências normais que eles faziam, as 150 horas extra que também faziam. E todo o trabalho que tinham nos hospitais ou nos centros de saúde. Este é o primeiro aspeto que eu queria sublinhar, para ficar claro o que é que o Sr. Ministro da Saúde tem neste momento pela frente. Pode ficar para a história por aspetos positivos ou por aspetos negativos”, afirma Miguel Guimarães, em declarações no programa Em Nome da Lei, da Renascença.

O antigo dirigente sindical e ex-coordenador da reforma da saúde, Mário Jorge Neves, acredita que, nesta questão com os médicos, o Governo joga a sua própria sobrevivência política.

“Ou o Governo tem a sensibilidade humana e social para verificar que em grande medida a sua sobrevivência passa pela resolução deste diferendo ou nós vamos ter instabilidade política, porque o Governo não vai sobreviver, é a minha opinião. A tentativa que o Governo tem feito, até agora, é de agudizar as situações, na esperança de que a opinião pública se vire contra os médicos e os responsabilize pela rotura da situação. Mas as pessoas não vão embarcar nessa aventura. É a minha convicção, daquilo que eu conheço do setor”, defende Mário Jorge Neves.