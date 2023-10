Metro de Lisboa disposto a pagar mais pelas expropriações

Autarquia medeia entendimento

Também a Câmara de Lisboa está a ser expropriada pelo Metropolitano. Estão em causa 15 imóveis de habitação social. A vereadora da habitação, Filipa Roseta, lembra que juridicamente é o Metropolitano de Lisboa que tem responsabilidades relativamente aos inquilinos de edifícios camarários que estão em edifícios que vão ser expropriados.

Mas a autarquia considera que tem responsabilidades políticas, até porque depois de falar com as 15 famílias afetadas percebeu que querem continuar a ser inquilinos da autarquia. E por isso está a intermediar uma solução.

O ideal seria que o Metro comprasse habitação onde possa realojar os inquilinos camarário. “A ideia é tentarmos que fiquem bem, na zona onde estão. Há duas hipóteses em cima da mesa, e estamos a ver a par e passo com o Metro, em conjunto, em parceria, em diálogo. O ideal era se o Metro conseguisse comprar as 15 habitações que estão em causa e as pessoas mudavam-se para lá. Era a modalidade mais simples. Ainda há essa hipótese. Mas não sabemos de vão conseguir por causa do sítio que é muito específico, seis famílias estão no lado do Livramento e nove estão do outro lado, na Avenida de Ceuta. A alternativa é o Metropolitano de Lisboa indemnizar a autarquia que depois construirá habitação”, explica Filipa Roseta, que adianta haver na zona terrenos camarários. Até lá, o Metro terá de assumir o realojamento das pessoas em casa arrendada.

As expropriações por utilidade pública têm sido menos frequentes nos últimos tempos porque tem havido pouco investimento público. Mas voltam agora com os dinheiros do PRR.

TGV vai trazer mais expropriações

O professor da Faculdade de Direito de Lisboa, João Miranda, lembra que a linha de alta velocidade Lisboa-Porto é mais um foco potencial de expropriações.

”Já se anunciam litígios por causa do traçado da linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto. Já há vários proprietários que não concordam com o traçado e que vão ser expropriados. É verdade que não tem havido muitos litígios porque a expropriação é uma forma de a administração pública obter a propriedade ou um outro direito real de um particular para prossecução do interesse público. No caso da linha Lisboa-Porto, o objetivo é ter uma linha que faça Lisboa-Porto numa hora e 15 minutos. Objetivamente, a linha reta é mais rápida. Mas é preciso também ponderar a situação dos particulares. Com mais obras públicas, por causa do PRR, é natural que nos próximos anos, apareçam mais litígios.”

