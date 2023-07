Mudanças na lei facilitam o consumo, mas não o combate à droga

Nelson Carvalho revela que a maior parte dos consumidores têm mais de 25 e estão desempregados. Muitos deles têm doenças psiquiátricas associadas que obrigam na maior parte dos casos a internamento compulsivo.

”Desde 2012, e até meados de junho deste ano, tivemos 1.890 internamentos, dos quais 1.158,correspondendo a 61,3%, foram internamentos compulsivos. Estamos a falar de indivíduos que ficaram com comportamentos psicóticos, com alucinações ,delírios, alguns com comportamentos violentos. E ao abrigo da Lei de Saúde Mental terão de ser internados à força.”

Cada vez mais internamentos, diz Nelson Carvalho, e cada vez mais longos. ”Em 2021, a média de internamentos era de 14 dias. Em 2022, subiu para 20 dias. Temos vindo a assistir à necessidade destes doentes ficarem cada vez mais tempo internados, devido à resistência ao tratamento, porque eles vão ficando cada vez mais adictos, com mais sequelas no sistema nervoso central, e tem sido cada vez mais difícil tratar estes doentes.”

O médico João Goulão explica que é muito mais difícil tratar alguém que está com um surto psicótico provocado por uma droga sintética do que um dependente das chamadas drogas tradicionais.

”Até pelo desconhecimento de qual a substância ou quais as substâncias que a pessoa efetivamente tomou, quais os efeitos, como contrariar esses efeitos. Nós em relação às heroínas, cocaínas, e por aí fora, sabemos como atuar numa crise aguda. Com estas não sabemos .Nós médicos lidamos sintomaticamente com as coisas, tentar controlar o tal surto psicótico, tentar arrefecer, digamos assim, aquela crise ,mas não há muito mais a fazer na situação aguda.”

