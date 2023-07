Do Governo à privatização da TAP. Que consequências terá o relatório da CPI?

O PSD acredita que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá tirar consequências políticas, para lá do que consta do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à Gestão Política da TAP.



Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que levará as conclusões do relatório ao Conselho de Estado, na próxima quinta-feira. No programa “Em Nome da Lei” da Renascença, Paulo Moniz, coordenador do PSD na CPI, acredita que o Presidente não vai limitar a sua análise a um relatório que branqueia os cinco meses de trabalho dos deputados.

“Com a cautela e a parcimónia que nos merecem sempre as declarações sobre o Sr. Presidente da República, ele já nos deu bastas provas de que é um leitor muito atento de toda a realidade do país e em particular da realidade política. E estou em crer que também seguiu, dentro do que é razoável os trabalhos da Comissão de Inquérito. E portanto a formulação da sua opinião não irá ficar-se pelo que é o relatório final mas terá uma visão muito ampla, muito aprofundada, do que foi cabalmente demonstrado.”

PS rejeita branqueamento

Bruno Aragão, coordenador do PS na Comissão de Inquérito à tutela política de gestão da TAP, refuta as acusações feitas pelo PSD e pela oposição, em geral, de que o relatório final branqueia o que aconteceu durante os trabalhos. E pergunta: “Como pode branquear-se o que milhares de portugueses viram e ouviram, que consta de atas que estão apensas a este relatório, de horas e horas de gravação que poderão continuar a ser consultadas?”

E é a partir do que os portugueses viram, e do que consta do relatório final, que o primeiro-ministro, António Costa, deve tirar consequências políticas, se assim o entender, diz o socialista Bruno Aragão.

Mas o deputado defende que “para o PS já houve consequências: as demissões de Pedro Nuno Santos e do seu secretário de Estado”. Admite, no entanto, que o apuramento de responsabilidades pode ir mais além. “Mas é o primeiro-ministro que terá de o ajuizar.”

Quanto ao facto de o Presidente ter decidido levar a questão da TAP ao Conselho do Estado, o deputado socialista “não acha estranho face à dimensão que o caso assumiu no espaço público”.