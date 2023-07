Amnistia para jovens vai aumentar litigância e é um sinal errado, alertam constitucionalistas

O professor da Universidade Católica defende que não se pode falar sequer de uma tradição de assinalar as visitas papais com uma amnistia, lembrando que com o governo de coligação PSD-CDS não houve qualquer ato de clemência do poder político, aquando da vinda de Bento XVI.

Amnistias para assinalar visitas papais criam uma confusão de planos entre o poder politico e a dimensão religiosa, que deveria evitar-se, defende Tiago Duarte. ”A ideia de que a vinda do Papa, no âmbito do poder religioso, perdoa pecados e depois o Estado, no âmbito do poder político e judicial, perdoa penas de prisão gera uma confusão. Como se fossem planos semelhantes. Como se houvesse uma ligação entre amnistiar pessoas que foram condenadas pelo poder judicial e a vinda do Papa numa missão religiosa. O que me custa mais é exatamente ser a propósito da vinda do Papa. Não a ideia de uma amnistia que poderia ser aprovada por algum motivo que se considerasse razoável".

Também o constitucionalista Jorge Pereira da Silva defende que “a associação da amnistia à Jornada Mundial da Juventude enviesa a argumentação ,desde logo porque muita gente vem invocar o princípio da separação entre a Igreja e o Estado”.

O professor de Direito Constitucional da Universidade Católica acredita que a polémica sobre a eventual inconstitucionalidade da medida acabará por ser ultrapassada com a decisão do parlamento de aprovar o perdão de penas para todos os reclusos que estejam nas condições previstas na proposta de lei e não apenas para os que têm os 16 e os 30 anos.

Mas defende que “há uma dimensão política aqui que é inescapável. E se nós formos ver as razões que justificaram as anteriores amnistias, nenhuma delas era constitucionalmente justificável. Estas decisões são sempre decisões profundamente políticas. Não têm uma justificação constitucional, num princípio. Nós podemos se calhar encontrar uma justificação para isto; política criminal, sobrelotação das prisões. Mas o problema aqui está no facto de se associar isto às Jornadas Mundiais da Juventude, numa associação um pouco ingénua, pueril, que depois enviesa toda a argumentação que vem a seguir. Porque se se dissesse, que a amnistia era por razões humanitárias ,ninguém ia por em causa. E por razões humanitárias em bom rigor não é nada.”