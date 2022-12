Constitucionalistas unânimes. Marcelo enviará eutanásia para o Tribunal Constitucional

Paulo Otero fala ainda de uma outra questão que, “não podendo ser suscitada em sede de fiscalização preventiva, por não ser do foro constitucional, pode e deve ser levantada numa fiscalização sucessiva da legalidade do diploma”, de resto já admitida pelo PSD. Em causa, o facto de o decreto aprovado prever que seja criada uma Comissão de Verificação e Avaliação dos procedimentos da morte medicamente assistida que, na opinião do constitucionalista, “fere o regime de autonomia da Madeira e dos Açores”.

A tese é rejeitada por outro constitucionalista da Faculdade de Direito de Lisboa. Miguel Prata Roque defende que “há uma reserva de competência da Assembleia da República em matéria de responsabilidade criminal e o que está em causa é a despenalização da morte medicamente assistida”.

Quanto a uma eventual fiscalização preventiva da constitucionalidade do decreto parlamentar, admite que “há razões políticas para esperar que Marcelo o faça, mas não há argumentos constitucionais”, porque o Parlamento clarifica os conceitos que delimitam o acesso à eutanásia, como pediram os juízes do Palácio Ratton quando apreciaram a questão pela primeira vez”.

“Respondendo aos juízes do Tribunal Constitucional, o que este diploma vem fazer é densificar esses conceitos jurídicos indeterminados. Eu permitia-me até acrescentar uma coisa, se o tribunal entendesse ser inconstitucional esta definição destes três conceitos, então seria inconstitucional o tipo de crime de homicídio privilegiado, que fala num estado de especial comoção, também seria inconstitucional o artigo 132 do Código Penal porque fala na existência de uma especial censurabilidade ou perversidade. Tudo isto são conceitos indeterminados.”

"É inevitável chamar o Tribunal Constitucional"

Uma opinião que não é partilhada pelo constitucionalista Jorge Pereira da Silva, porque o Parlamento não se limitou a corrigir as questões que o Tribunal Constitucional levantou, quando analisou a primeira versão do diploma.

No texto agora aprovado, deixa de ser exigido que a doença seja fatal, basta que seja grave e incurável. E onde antes se falava em sofrimento intolerável, agora fala-se em sofrimento de grande intensidade. Alterações que tornam inevitável, segundo o professor da Universidade Católica, um juízo prévio de constitucionalidade.

“O Parlamento em vez de responder àquilo que eram as preocupações do Tribunal Constitucional, apenas naquele conceito que foi declarado inconstitucional, melhorou nesse conceito mas alterou os outros dois. Portanto, é inevitável chamar o Tribunal Constitucional para responder a esta questão: saber se os outros conceitos que agora parecem diferentes são ou não conformes com a Constituição.”

Também Teresa Violante está convencida de que o Presidente da República vai enviar o diploma para o Tribunal Constitucional, porque ele não restringe o acesso à morte medicamente assistida a pessoas que têm uma doença fatal.