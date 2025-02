Número de casas compradas cresce mais no Porto do que em Lisboa

Por regiões, no Norte foram registadas mais de 33 mil transações nos primeiros três trimestres - um crescimento de 11,6% no Norte (que engloba a Área Metropolitana do Porto e o Norte dos números acima), enquanto na Grande Lisboa foram registadas 21 mil compras e vendas de casa (subida de 10,8%) e na Península de Setúbal cerca de 10 mil (crescimento de 11,1%). Ambas as regiões, juntas, fazem a Área Metropolitana de Lisboa.

Os números do INE confirmam também a queda no número de casas vendidas no Algarve: foram menos de oito mil nos primeiros nove meses do ano passado, uma quebra de 8,5% em relação aos números de 2023.

Em números divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) esta terça-feira, foi alcançado em 2024 o maior montante de sempre em novos contratos de crédito à habitação num ano: 17,6 mil milhões de euros - mais 4,5 mil milhões do que no ano anterior.

Em comunicado, o BdP indicou que para a subida contribuiu principalmente o crédito concedido a jovens com menos de 35 anos, que representou 47% do montante de novos contratos para habitação própria permanente aprovados a partir de agosto do ano passado.

Estes aproveitaram da isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira habitação, uma medida que os jovens que compraram casa nos seis meses anteriores - 37% dos novos contratos para habitação própria - não tiveram direito.