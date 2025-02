Fertagus. Solução imediata é “transferir” comboios da CP ou apostar em barcos e autocarros

“A maior parte do trabalho de manutenção da Fertagus é à noite. A maior parte do trabalho de manutenção da CP é às horas de ponta”, diz João Cunha para explicar porque não acha que a entrega, à Fertagus, de comboios atualmente ao serviço da CP teria impactos negativos na transportadora pública.

“É por isso que a Fertagus à hora de ponta tem no mínimo 17 unidades em 18 a andar, e a CP nas 12 de dois pisos que tem, se tiver 9... Já é um grande dia."

Álvaro Costa não segue a mesma linha. “Mudar material circulante de um lado para o outro é o que a CP tem vindo a fazer. E eu acho que agora a situação já está muito no limite em todos os sítios”, avalia o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que aponta soluções diferentes.

“Eu só vejo a hipótese, agora com os novos barcos da Transtejo, conseguir ali aumentar um bocadinho a frequência, o Metro Sul do Tejo ainda tem capacidade. É fazer com que venham mais pessoas de barco, melhorando o serviço”, sugere o engenheiro.

Álvaro Costa fala ainda em “criar corredores BUS na Ponte 25 de Abril” para ter “autocarros que levam as pessoas praticamente para Lisboa”, caso o aumento de serviço fluvial não fosse suficiente.

Quinta carruagem é possível

Para uma solução no médio prazo, “a seis meses”, João Cunha tem outra opção, olhando para uma ideia defendida pela gestora da Fertagus em 2019 e para comboios de perfil semelhante que Espanha está a retirar de circulação, da série 450.

“São, basicamente, iguais às 3500 no veículo não-motor. Também tem carruagens motoras e tem carruagens não-motoras, e as não-motoras são basicamente iguais. A adaptação era simples”, sendo necessária apenas devido à alimentação das linhas ferroviárias espanholas – Portugal usa uma voltagem de 25 mil volts em corrente alternada, enquanto a Espanha usa três mil volts em corrente contínua.

Com mais ou menos carruagens nos comboios, João Cunha considera improvável que a procura pelo comboio se reduza nos próximos tempos na margem sul do rio Tejo, já que “a experiência no carro também não é melhor”.

“É uma daquelas situações em que só há mesmo uma opção, é melhorar, aumentar a oferta, mesmo do lado dos carros não é possível aumentar a oferta. É talvez mesmo das zonas do país, senão a zona do país, se calhar ainda mais do que a linha de Sintra, em que todas as alternativas estão saturadas”, deixando os passageiros sem opção.