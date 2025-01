Ministro da Agricultura questiona se Gouveia e Melo tem currículo para a Presidência

A menos de um ano das próximas eleições presidenciais, previstas para janeiro de 2026, ainda nenhum partido apresentou candidatos à corrida, mas todos dão já como certo que vão enfrentar Henrique Gouveia e Melo. Esta eventual candidatura tem alimentado o debate sobre o regresso de um militar a Belém, mas o ministro da Agricultura prefere questionar a preparação do almirante para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, José Manuel Fernandes diz que o impressiona que "alguém que fez um algoritmo para a distribuição de vacinas e que só escolhesse essa ação em termos daquilo que é notório e público, tenha por via disso a notoriedade suficiente para se candidatar".

O governante deixa ainda elogios a Marques Mendes, que considera que seria "um excelente candidato" do PSD. José Manuel Fernandes sublinha ainda que o "Partido Social-Democrata, em termos das presidenciais, está unido e no PS temos vários 'Partidos Socialistas', não só em termos da oposição, mas também no apoio aos candidatos, ou aos possíveis candidatos".

O secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, já prometeu que o partido irá apoiar um candidato e marcou uma reunião para 8 de fevereiro. Neste momento, são apontados nomes como António José Seguro e António Vitorino. Mário Centeno já disse que não será candidato.

Para as autárquicas, que se realizam este ano, o ministro da Agricultura diz que um bom resultado para o PSD seria "ter, pelo menos, mais uma Câmara que o Partido Socialista, ganhar a Associação Nacional de Municípios, ter, pelo menos, mais uma freguesia que o Partido Socialista e ganhar a ANAFRE".

Secretário de Estado demissionário teve “comportamento inatacável”

José Manuel Fernandes, antigo eurodeputado, atualmente com a pasta da Agricultura, rejeita que tenha falhado o código de conduta do Governo, ao nomear Hernâni Dias para a Secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, quando já tinha sido envolvido em casos judiciais, um deles levaria ao processo agora em investigação pela Procuradoria Europeia.