Álcool e tabaco. Governo arrecadou menos 300 milhões do que esperava

O Governo esperava que em 2024 os portugueses bebessem mais álcool e fumassem mais, mas a realidade foi outra: a receita dos impostos sobre o tabaco e as bebidas alcoólicas caiu e ficou mais de 300 milhões abaixo do valor previsto.

Contas feitas, entre janeiro e dezembro do ano passado, o Estado recebeu 1.525 milhões do imposto sobre o consumo do tabaco - menos 37 milhões em relação ao ano passado e menos 171,5 milhões do que a estimativa do Governo no Orçamento do Estado para 2024.

Segundo os números da Direção-Geral do Orçamento (DGO), no relatório de Síntese da Execução Orçamental de dezembro de 2024, a execução deste imposto ficou-se pelos 90%, ficando a 10% do objetivo definido.

No Imposto sobre Álcool e as Bebidas Alcoólicas (IABA), a receita fiscal em 2024 foi de 345,5 milhões, mais 15 milhões do que no ano anterior, mas menos 121,6 milhões do que a previsão do Governo para o ano passado.