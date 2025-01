O que é a Deepseek, a rival chinesa do ChatGPT? Do recorde de downloads ao abalo na bolsa

A Bolsa de Nova Iorque teve um acordar sobressaltado esta segunda-feira, com as grandes tecnológicas a sofrerem perdas de quase 700 mil milhões de euros em bolsa com a chegada de uma alternativa chinesa ao desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), o DeepSeek. Uma empresa em particular, a Nvidia, está a caminho da maior queda em termos totais na história de Wall Street.

O assistente de IA da DeepSeek, o V-3, já é a aplicação líder dos downloads na AppStore nos Estados Unidos, batendo o popular ChatGPT, e mostra-se como uma alternativa semelhante e com muito menos custos que os modelos norte-americanos.

A 20 de janeiro, a DeepSeek causou um terramoto no mundo da tecnologia e lançou um novo modelo, o R1, prometendo ser 20 a 50 vezes mais barato do que as soluções mais avançadas da OpenAI, a empresa que desenvolveu o ChatGPT.

Quem está por detrás da DeepSeek?

A empresa começou como um projeto do fundo de investimento High-Flyer, com base na cidade chinesa de Hangzhou.

O fundo é co-controlado por Liang Wenfeng, que em abril de 2023 anunciou que iria concentrar recursos em criar “um novo e independente grupo de investigação, para explorar a essência da AGI [Inteligência Artificial Geral]”.

Em maio desse ano, com a High-Flyer como um dos seus investidores, o próprio laboratório tornou-se a DeepSeek, embora não seja claro quanto dinheiro já foi investido na startup desde a sua criação.

Os modelos de inteligência artificial necessitam de um grande investimento e de chips de alta tecnologia para o seu desenvolvimento. No entanto, segundo os estudos publicados pela DeepSeek, a empresa gastou apenas cerca de seis milhões de dólares em chips H800 da NVIDIA durante o desenvolvimento do seu modelo mais popular, o DeepSeek V-3.