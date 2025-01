Conheça os principais prazos de entrega do IRS para 2025

O fim do mês de janeiro está a aproximar e começa o calendário da entrega da declaração de IRS referente ao rendimentos de 2024. Até à próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, os proprietários devem comunicar os valores que receberam de rendas.

Por isso, o Governo partilhou nas redes sociais as principais datas a saber para não perder deduções ou arriscar alguma coima.

Até 31 de janeiro de 2025

É a data-limite para os proprietários comunicarem, através do Portal das Finanças, os valores que receberam relativamente ao pagamento de arrendamentos, subarrendamentos, cedência de uso e um prédio ou parte dele, aluguer de maquinismos e mobiliários instalados no imóvel locado.

Até 17 de fevereiro de 2025

É a data para comunicar as alterações do agregado familiar. Caso não seja concretizada, serão considerados os dados da última declaração do IRS.

Também é a data para comunicar as despesas com rendas relativas a habitação por transferência da sua residência permanente para o interior do país, as despesas de educação de estudantes deslocados num território do interior ou numa região autónoma.

É até esta data a entrega do comprovativo da frequência de ensino, caso seja estudante dependente com rendimentos tributáveis

Até 25 de fevereiro de 2025

Até esta data, tem de comunicar as faturas relativas a 2024 no portal do e-Fatura, indicando a natureza das despesas (pessoais, profissionais ou mistas).

O processo deve ser feito por todos os membros do agregado familiar, incluindo as crianças.