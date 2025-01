Marco Galinha. “Donald Trump precisa da Europa para ter sucesso”

O fundador e CEO do grupo BEL, Marco Galinha, foi um dos poucos portugueses convidado para assistir à segunda tomada de posse de Donald Trump, onde marcaram presença antigos presidentes, dignitários estrangeiros, celebridades e vários multimilionários.

No regresso de Washington, o empresário português defende que os europeus não devem ter receio deste segundo mandato do Republicano. Em entrevista à Renascença no programa Dúvidas Públicas, Marco Galinha garante que “Donald Trump precisa da Europa para ter sucesso”.

Destaca ainda a posição de Portugal que, como um dos países europeus que tem a melhor relação com a nova administração na Casa Branca, está numa situação privilegiada e tem muito a ganhar com esta proximidade à presidência de Donal Trump.

Marco Galinha não considera Donald Trump um extremista, diz que "está a ser um extremista para um país moderado", o objectivo final, e elogia a faceta de comunicador e negociador de Trump.

"Não percebo porque são particulares, sempre a perder dinheiro, a fazer serviço público"

O acionista da Global Media diz já ter injetado no grupo de comunicação social 30 milhões de euros e ainda espera recuperar o dinheiro. A GM está agora reduzida a meia dúzia de títulos, depois de ter vendido a TSF e o JN, entre outros, a um grupo de empresários. Conta agora com o Diário de Notícias, o Açoreano Oriental, o Dinheiro Vivo, o DN Brasil, o Motor 24, o Men's Health e a Womens's Health.

Nesta entrevista, Marco Galinha reafirma o interesse em desinvestir na comunicação social, mas admite que a GM já está enxuta. Ainda assim, não fecha a porta à entrada de dinheiro fresco e admite que há um investidor internacional interessado no "New York Times português", o Diário de Notícias.

Garante que hoje a Global Media está numa boa situação, apesar de ter perdido 60% das receitas, também se livrou de 90% dos problemas e não tem dívidas.