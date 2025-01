"Parlamento não se pode substituir à justiça. Cada um no seu galho"

Ruído, ruído, ruído. O diagnóstico é várias vezes repetido pelo presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), que o aplica em diversas situações. Para João Pedro Tavares, o discurso político está pejado de ruído, o que dificulta a comunicação, os reais problemas do país não estão a ser abordados e os órgão de decisão perdem tempo com questões periféricas ou duplicam funções.

Um dos exemplos mais recentes é a nomeação de Hélder Rosalino para secretário-geral do Governo, cargo que acabaria por rejeitar por não conseguir manter o salário que recebia do Banco de Portugal. "Foi um decreto aprovado à pressa entre o Natal e o fim de ano, para permitir que esta situação fosse resolvida? Foi tratado com a devida prudência, sensatez e transparência?" Questões levantadas pelo presidente da ACEGE.

João Pedro Tavares diz que há aqui "uma quebra de confiança", devido ao ruído instalado. "Misturamos muita coisa: 15 mil euros, um valor muito elevado, com o processo e a forma como foi feito, depois o Banco de Portugal não pode apoiar partidos políticos - que não é o caso - depois descobre-se que no passado já aconteceu e ninguém soube", resume.

Entretanto, Hélder Rosalino já regressou à folha de pagamentos do banco central e o governador Mário Centeno ainda vai à Assembleia da República dar explicações sobre este caso. Uma audição criticada por João Pedro Tavares, que considera que "o parlamento às vezes tem um excesso de pedidos de esclarecimento e de trazer temas para a praça pública. Devia ter mais critério. Pedir ao governador do Banco de Portugal para vir fazer uma explicação ao Parlamento, não me parece a melhor situação".

Este não é caso único. O presidente da ACEGE diz que a Assembleia da República "faz excesso de policiamento em determinados casos", com criação de ruído. Questiona quem avalia a qualidade, a importância e os resultados de iniciativas já tomadas, nomeadamente Comissões de Inquérito, e defende que "o Parlamento não se pode substituir à justiça, não se pode substituir ao Ministério Público, cada um tem que estar no seu galho".

Saída do CEO da Galp com "muito sal e pimenta"

O presidente da ACEGE diz que há muito fumo no processo que levou Filipe Silva, CEO da Galp, a sair da empresa. O gestor alegou "motivos familiares", mas a decisão surgiu depois de ser divulgado o alegado envolvimento do presidente da Galp com uma administradora da petrolífera. "Esta é uma situação com muito sal e pimenta, porque vem logo misturar a relação pessoal, escondida, familiar", diz João Pedro Tavares.