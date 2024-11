Burlas com criptoativos somam 50 milhões só em Lisboa e Porto, “quase na totalidade” praticada por influencers

Do ponto de vista das vítimas, o diretor mostra-se preocupado com as crianças que são alvo de pornografia infantil, uma ameaça em crescimento.

Carlos Cabreiro destaca os ataques aos pagamentos eletrónicos e, em particular, as burlas com criptoativos, que já ultrapassam os 50 milhões de euros, só em Lisboa e Porto . Em causa estão propostas de falsos investimentos em moedas virtuais, apresentadas “quase na totalidade” por influencers. Só nos últimos três anos, levaram à abertura de três mil inquéritos.

À medida que evoluem os meios digitais, estão também mais sofisticadas as burlas e os ataques online. O mundo do cibercrime está cada vez mais complexo, na medida em que explora as novidades sem entraves, financiado por dinheiro do próprio crime, mas também está mais abrangente, porque as ferramentas são produzidas “à medida” por quem sabe para serem utilizadas por todos.

Do ponto de vista do criminoso, é um crime mais lucrativo?

É muito mais perverso, tem um espectro de impacto completamente diverso. Todas as campanhas de que ouvimos falar e das quais falamos muito, no âmbito da prevenção, é mesmo isso: é saber que alguém que dirige uma operação, por exemplo, de phishing, tem a possibilidade de ter uma margem de sucesso na ordem dos 10 a 15%. Se eu fizer um contacto destes para mil pessoas, o que é fácil, terei ali 15 vítimas. Aquela perceção que temos de que não, eu não caio nesta, é uma perceção errada.

Efetivamente, o crime informático, a criminalidade informática, o crime praticado com recursos a meios informáticos está em crescendo pela facilidade que existe no uso da tecnologia. Praticamente, passámos a estar dependentes da tecnologia, passámos a ter um computador no bolso e há um deslocamento daquilo que era a criminalidade tradicional para o mundo digital.

Não, neste momento, os crimes mais frequentes são aqueles relacionados com o património, onde coloco todas as burlas praticadas com meios informáticos, desde o uso do telemóvel. E se falarmos, por exemplo, em modus operandi, tudo o que tem a ver com o chamado CEOFRAUD, que é a manipulação dos CEOs das empresas (presidentes executivos), que provocam as transferências.

Aqui não posso deixar de ser sensível às vítimas e a pornografia de menores face às vítimas que estão subjacentes, que são as crianças, é um facto que me preocupa e que nos preocupa a todos. Por trás de uma imagem de uma criança que é usada na internet, há um crime físico e é isso que tem que nos preocupar, porque sabemos que, algures no mundo, para haver imagens houve um abuso físico.

O cibercrime tem acompanhado a evolução tecnológica, há novos tipos de ataques a acontecerem?

Todos os dias.

Pode dar-nos exemplos?

Não é só novos crimes, eu costumo dizer que é vinho velho em garrafas novas, porque estamos a falar da adaptação daquilo que são os modus operandi antigos, que nós conhecíamos em termos policiais, e que se transferem agora para as redes sociais, para o mail, para a componente tecnológica. O crime também teve esse deslocamento, a realidade que nós conhecíamos de há 20, 30 anos, em cuja prática criminal era a abordagem da vítima, agora temos uma abordagem massiva para perceber quem é que no caso concreto pode cair no estratagema.

Pode dar exemplos de novos crimes que estejam a surgir, os mais recentes?

Vamos falar de fenómenos que a Polícia Judiciária tem usado para campanhas de prevenção. Desde aquelas questões que se denominam por "Olá Pai, Olá Mãe", que são manipulações de perfis do WhatsApp, de perfis das redes sociais, perfis de sistemas de comunicação.

Temos também toda aquela área do chamado phishing, que é a possibilidade de alguém se introduzir nos nossos computadores e assumir as passwords, tudo o que são as palavras-chave dos nossos acessos aos vários sistemas. E aqui é preciso desmistificar uma questão: não falamos só de phishing bancário. Não acedem só a essas, mas a todas as passwords de acesso, às plataformas de mail, às plataformas de mensagens, os contatos com o próprio Estado, finanças, segurança social. Todas essas passwords passam a estar do lado do criminoso.

Temos todas estas burlas que agora nos acompanham nos telemóveis. Criação de perfis falsos. A Polícia Judiciária acabou de emitir um alerta com a utilização do nosso diretor nacional, porque lhe criaram também um perfil falso no Facebook e é muito credibilizante para quem vai ler, pensa que está a falar com o diretor nacional. Outras entidades que dão alguma credibilidade são também usadas para a criação deste tipo de perfis.