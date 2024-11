Orçamento de 2025 é o mais transparente em 15 anos, mas continua a faltar rigor nas contas

Pela primeira vez em década e meia, o relatório do Orçamento do Estado (OE) tem nota positiva no Budget Watch, mas a proposta do Governo de Luís Montenegro para 2025 recebe críticas quanto ao rigor orçamental e à falta de transparência no que toca ao impacto de projetos de investimento público nas contas do Estado.

Na análise do Institute of Public Policy (IPP), o gabinete estratégico do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), a proposta do OE para 2025 obteve uma nota de 52,2 pontos numa escala de 0 a 100 - um crescimento de quase cinco pontos percentuais em relação à última edição, em 2022.

Esta é também a primeira vez que a avaliação ultrapassa a barreira dos 50 pontos, depois de sete notas “insuficientes” - entre os 44 e 48 pontos - nos Orçamentos dos Governos PS de António Costa e de quatro “insuficientes” e um “não satisfaz” nos Orçamentos dos Governos PSD/CDS de Pedro Passos Coelho.