Ainda tem dúvidas sobre o OE 2025? Explicamos tudo em 14 respostas

André Luís: Comprei um carro importado da Alemanha, em segunda mão, há 5 anos. Tenho andado em litígio com o Fisco desde então. Este Orçamento vai resolver a minha situação?

A proposta de Orçamento do Estado para 2025 pretende resolver o atual litígio sobre um tratamento fiscal distinto em matéria de ISV (Imposto Sobre Veículos), entre as viaturas adquiridas noutros Estados-Membros e matriculadas em Portugal e as compradas no mercado nacional. As parcelas de redução relativas às componentes de cilindrada e ambiental são harmonizadas, independentemente do mercado onde a viatura foi adquirida, para eliminar a litigância existente sobre o tema.

Luísa: Tenho andado a ponderar se compensa manter o carro ou optar de vez pelos transportes públicos. O Governo vai agravar as despesas com o automóvel em 2025?

Exceção feita ao descongelamento da atualização da taxa de carbono no que respeita aos combustíveis, gasolina e gasóleo rodoviário e da manutenção do adicional ao IUC, a proposta do OE 2025 não prevê o agravamento da fiscalidade indireta sobre os automóveis.

Francisca: Sou mãe de seis crianças, a mais velha tem 13 anos. Este Orçamento do Estado tem medidas pensadas para as famílias numerosas?

O OE 2025 não prevê nenhuma medida adicional relativamente a famílias numerosas em sede de IRS, mantendo-se as deduções anteriormente aplicáveis a descendentes.