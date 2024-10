Espera por IVA reduzido na construção para “muitos negócios” e é “grande falha do Governo”

Este Orçamento do Estado alivia ainda o IRS, o peso do imposto nos salários desce claramente.

Isso continua e também acho que é muito positivo. A medida já vem a ser implementada há alguns anos, que é a redução do IRS sobre o trabalho dependente.

Vai depender do agregado familiar, mas os escalões do IRS têm uma descida de 4,6%, superior à inflação, o que me parece bastante positivo, para manter esta política de descida de impostos que Portugal precisa, porque para os salários que existem em Portugal a carga fiscal é muitíssimo elevada. Significa que em 2025 vamos todos ver também uma descida no nosso IRS final.

Para o próximo ano o Governo prevê um excedente orçamental de 0,3%, são cerca de 700 milhões de euros, e já avisou que não há margem para negociar, porque é um valor que está acordado com Bruxelas. Como avalia o risco de incumprimento perante estes 0,3%?

A economia tem de crescer e é bom que cresça, mas acho que as medidas que vêm no Orçamento de Estado não são tão significativas para ajudar neste crescimento. Tenho algum receio que não se venha a verificar estes números.

Na construção civil, o programa do Governo prevê a descida do IVA para a taxa reduzida, ou seja, de 23% para 6%. Este Orçamento inclui uma autorização legislativa para mexer no imposto, mas continuamos sem saber quando e quanto é que vai descer...

E sem sabermos como. Eu acho que foi uma das grandes falhas do Governo. Esse foi, realmente, um dos pontos fortes do programa eleitoral e era expectável que viesse neste Orçamento do Estado. A autorização legislativa prevê que durante o ano se tenha que legislar nesse sentido, mas gostaria de ter visto a medida já mais robusta, de saber exatamente o que é que é. Concretizada.

Claro que num Orçamento do Estado que está com tanta pressão, percebo que com uma autorização legislativa, se o Orçamento passar, é mais confortável para poder legislar mais à vontade, a seguir. Espero que essa medida venha a ser, de facto, legislada, no sentido de aliviar a taxa do IVA sobre a construção de habitação. Está a ser uma das medidas que muitos dos construtores civis estão à espera e têm muitos negócios parados à espera dessa medida.

No automóvel, tem-se arrastado um diferendo entre contribuintes e fisco sobre a tributação dos carros importados. Este Orçamento do Estado pode finalmente resolver esta situação?

Sim, isso é uma velha questão, sobre a dupla tributação ou a tributação de IVA sobre outros impostos e, portanto, é uma das questões que se espera que venha a ficar resolvida, sim.

Destaco ainda a descida das taxas das tributações autónomas, que me parece muito positiva. O valor dos carros em Portugal tem aumentado substancialmente e os valores têm permanecido ao longo dos anos. Por isso, esta medida é muito positiva para as empresas e para quem tem frotas e em termos de IRC é das que tem mais significado.