Há novidades da linha de alta velocidade. Veja como vai ser a nova ponte no Douro

Leiria vai ter uma nova estação para comboios de alta velocidade. Esta é a principal novidade da cerimónia de adjudicação da concessão para a construção dos primeiros 71 quilómetros da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa, que aconteceu na quinta-feira. A Infraestruturas de Portugal (IP) revelou ainda imagens atualizadas do projeto para as estações de Porto Campanhã, Santo Ovídio em Vila Nova de Gaia, e a nova ponte sobre o Rio Douro.

A apresentação da IP revelou a opção de construir uma nova estação de alta velocidade em Leiria, que será em Barosa, na margem oeste do rio Lis – a localização do projeto da alta velocidade em 2009. A atual estação ferroviária de Leiria, da Linha do Oeste, é na margem leste.

A escolha da localização, que pendia entre a construção da nova estação ou a adaptação da atual, já estava em debate com as entidades locais desde o final de 2023. A concelhia local do PSD, por exemplo, mostrou-se contra a utilização da atual estação, dizendo que era a opção “mais dispendiosa”, segundo o jornal “Região de Leiria”. Também o PCP de Leiria disse preferir a construção da nova estação em Barosa, de acordo com o “Jornal de Leiria”.