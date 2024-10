Quanto vou poupar com o IRS Jovem? Consulte as simulações

A isenção do IRS será total para jovens no seu primeiro ano de trabalho, passando a uma isenção de 75% no 2.º a 4.º ano de trabalho, de 50% no 5.º a 7.º ano de trabalho e de 25% no 8.º a 10.º ano de trabalho.

A medida terá um limite de 55 Indexantes de Apoios Sociais (IAS), ou seja, salários de cerca de 28 mil euros coletáveis anuais, o que equivale ao valor até ao 6.º escalão de rendimento coletável e a um salário bruto mensal de 2 mil euros.

O acesso ao benefício começa com a entrega da primeira declaração de rendimentos sem ser como dependente (com os pais). Se for entregue em 2026, já depois da entrada em vigor da medida, o acerto é feito anualmente.

Os 10 anos de trabalho com isenção total ou parcial são um meio termo entre a primeira proposta "irrecusável" do Governo ao PS - que sugeria isenções nos primeiros 13 anos de trabalho - e a contraproposta do PS, que pedia descontos apenas nos primeiros sete anos de trabalho.

O modelo antigo do IRS Jovem terá ainda um impacto de 250 milhões de euros no Orçamento do Estado para 2025, enquanto o novo modelo alargado terá um custo estimado de 525 milhões de euros.