Economia duplica despesa, SNS com menor aumento desde 2020. Que ministérios ganharam com o OE?

Todos ganham, mas uns ganham mais que outros. Com a proposta do Orçamento do Estado para 2025, o Governo reforça a despesa do Ministério da Economia para mais do dobro em relação a este ano, enquanto a Ciência e Ensino Superior, a Educação e a Saúde veem o orçamento aumentar menos e o seu peso cair, segundo o documento entregue no Parlamento e apresentado na terça-feira.

Numa análise aos números absolutos por programa orçamental, o Ministério das Finanças é aquele que tem maior despesa prevista para 2025, com 27,4 mil milhões de euros, destronando o Ministério do Trabalho e Segurança Social, que era o que tinha mais despesa no Orçamento do Estado para 2024.

A pasta de Joaquim Miranda Sarmento é também a que prevê o segundo maior aumento de despesa em relação a este ano: 10 mil milhões de euros (57% de subida).