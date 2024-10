Conheça as 14 medidas do Orçamento que mexem no seu bolso

Veja também:

O Orçamento do Estado para 2025, apresentado esta quinta-feira pelo Governo, tem novidades para os jovens, para as empresas, um aumento do salário mínimo e incentivos fiscais para aumentos salariais acima da atualização dos escalões de IRS.

A proposta é apenas o primeiro passo, com votação na generalidade marcada para 31 de outubro e votação final global prevista para 29 de novembro, e há ainda dúvidas sobre se o IRS Jovem para quem tem até aos 35 anos é alargado - ou se permanece o modelo atual.

Conheça aqui as 14 medidas do OE2025 que vão mexer com o seu bolso:

Salário mínimo sobe 50 euros para 870 euros

No próximo ano, o salário mínimo vai subir 50 euros em relação aos 820 atuais. Este aumento é o terceiro maior de sempre, ficando atrás dos últimos dois anos de governo do PS, mas terá um maior peso na bolsa dos portugueses se juntarmos à equação a inflação e a subida dos preços do mercado.

Segundo o Governo, a inflação deste ano será de 2,6%, o que significa um aumento do salário mínimo dois pontos percentuais acima.

Ao mesmo tempo, o Governo anunciou a intenção de subir o Salário Mínimo até aos 1.020 euros em quatro anos, no fim da legislatura a 2028.

O mínimo de existência - valor de rendimento isento de IRS - acompanha a subida do salário mínimo e chega também aos 12.180 euros anuais.

Escalões de IRS atualizados com o dobro da inflação



As taxas de IRS vão manter-se inalteradas, mas a novidade no Orçamento do Estado para 2025 é que os limites dos escalões serão atualizados a 4,6% - o dobro da inflação prevista para o final deste ano.

A estas medidas contribuem ainda a aprovação da redução de IRS até ao 6.º escalão no Parlamento, por proposta do PS.

Com as novas tabelas de IRS, há o caso curioso de um casado, com salário bruto de 1.300 euros mensais, mas a preencher a declaração fiscal sozinho, acabar a perder 15 cêntimos por ano.



Veja aqui as simulações da consultora EY para a Renascença.