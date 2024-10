Recebe 1.300 euros por mês, é casado e preenche o IRS sozinho? Vai perder 0,15€ com o OE

Se é casado, recebe 1.300 euros brutos mensais e preenche o IRS separado da sua cara metade, ou se o seu cônjuge recebe o salário mínimo - e por isso não desconta o imposto -, o Orçamento do Estado para 2025 tem más notícias. Com as novas tabelas de IRS, ficará a perder 15 cêntimos por ano.

As alterações não são muitas, com os limites dos escalões do IRS a serem atualizados em 4,6% em 2025 - uma percentagem que é o dobro da previsão de inflação para o próximo ano.

Nas simulações efetuadas pela EY para a Renascença são considerados grupos de solteiros sem dependentes, com um, dois ou três filhos, casado sem dependentes e com um, dois ou três filhos e casados sem dependentes ou com um, dois ou três filhos, com salários dos 1.300 aos 10.000 euros.