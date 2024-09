Salário Mínimo. Aumento de 50 euros é o terceiro maior de sempre, mas Portugal pode ser ultrapassado na UE

Os dois maiores aumentos do salário mínimo, em 2023 e 2024, surgiram após uma alta inflação no ano anterior: o primeiro, de 55 euros para os 760 euros, igualou a inflação média de 7,8% com que terminou o ano de 2022; já o segundo, de 60 euros para os 820 de SMN, ficou acima da inflação média do ano passado (4,6%).

Para 2025, o aumento do salário mínimo encontra-se cerca de quatro pontos percentuais acima da inflação atual - algo que só aconteceu por oito vezes desde o 25 de abril. A primeira delas em 1990, depois em 2010 e as últimas seis com António Costa, nos três primeiros anos de governo e entre 2020 e 2022.

Como se compara Portugal com o resto da União Europeia?

A confirmar-se a subida do salário mínimo para os 820 euros, Portugal fica… provavelmente na mesma. Isto porque, entre os países imediatamente acima na tabela, todos eles também deverão subir o seu limiar de salários. São eles Grécia, Chipre e Polónia, que no ano passado ultrapassou Portugal ao subir o seu salário mínimo para os 4.300 zlotys (855 euros).

Atualmente Portugal tem o 12.º mais alto salário mínimo da UE, entre 22 estados-membros que praticam o salário mínimo. Isto porque Itália, Suécia, Dinamarca, Áustria e Finlândia não têm um.