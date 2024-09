Adam Smith tinha razão? Leituras para enriquecer o regresso das férias

Para a reta final das férias ou para a rentrée com novas ideias, sugerimos seis livros com temas variados: para quem está a pensar lançar um negócio, sobre como mudar o trabalho de forma positiva, psicologia comportamental, a necessidade de salvar ou não o capitalismo de si próprio e a história do primeiro milionário da história.

Economistas, historiadores, investigadores, empreendedores, nesta lista encontra autores muito diferentes que (aparentemente) têm em comum o facto de terem escrito um livro. E podem surpreender.

“O Bom Poder – Impulsionar mudanças positivas nas nossas vidas, no trabalho e no mundo”, Ginni Rometty (Actual)

Ter sucesso não tem de estar associado ao fracasso de outros, pelo contrário. No competitivo mundo dos negócios aumenta a retribuição dos que deixam uma marca positiva, seja na empresa e nos colaboradores, seja no meio social envolvente.

Esta é uma dessas histórias, o percurso da primeira mulher a liderar a IBM - considerada pela Fortune uma das 50 mulheres mais influentes no mundo empresarial, durante oito anos consecutivos, e uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo segundo a revista Forbes, em 2012.

Em cerca de 300 páginas, Ginni Rometty conta na primeira pessoa os obstáculos que enfrentou e as decisões arriscadas que marcaram o caminho do sucesso.

Sem prepotência, explica como podemos mudar o trabalho de forma positiva, através de cinco princípios: estar ao serviço dos outros; construir confiança; saber o que deve mudar e o que deve permanecer; fomentar boa tecnologia; resiliência.

Mais do que um livro de memórias, este é um testemunho do “bom poder”, de como pode ser exercido para progredir na carreira, inspirar equipas, melhorar as empresas e criar sociedades mais saudáveis. Um poder inclusivo, partilhado e distribuído.

“A minha ideia de negócio vai Funcionar? – Um guia rápido para abrires a empresa dos teus sonhos sem perderes tempo e dinheiro”, Pat Flynn (Alma dos Livros)

Se é daqueles que anda a carregar com o peso crescente do que começou por ser uma “grande ideia” de negócio e já não sabe muito bem o que fazer com ela, não arraste mais. Numa leitura rápida, Pat Flynn faz as perguntas que importam e ajuda-o a chegar a uma conclusão, a decidir se vale a pena levantar voo com este negócio.

Flynn é especialista em marketing digital, tem vários negócios de sucesso e um podcast com milhões de downloads. Não se limita a frases inspiradoras e ideias feitas, reúne nestas páginas inúmeros conselhos práticos e dicas para que os potenciais empreendedores possam organizar e testar a sua ideia.

O livro baseia-se na experiência pessoal do autor e de muitos outros casos práticos, que ilustram cada passo, cada ação que é sugerida, assim como cada alerta. Recorre ainda a imagens e resumos que ajudam o leitor a organizar as ideias e funcionam como um guia, como promete o título.

“Milionário num fim-de-semana – O método incrivelmente simples de criar um negócio de sucesso em 48 horas”, Noah Kagan e Tahl Raz (Ideias de Ler)

Está decidido a avançar com o seu negócio? Infelizmente, ao contrário do que diz o título, a fortuna não está garantida, mas aqui encontra muitos exercícios e dicas para crescer.

É útil para quem está a começar, mas também para quem já arrancou e procura técnicas e formas de melhorar e desenvolver o negócio.

Noah Kagan tem a fama e o proveito do lado dele, como CEO de uma plataforma multimilionária líder em venda de software. Neste livro explica o que fazer para lançar um negócio, em discurso direto e simples, com grafismos e muitos títulos, que quebram sucessivamente o texto.

De leitura rápida, este é mais um manual acessível, para empreendedores sem medo de arriscar e com urgência nos resultados.

“O seu futuro EU – Se conhecesse o dia de amanhã, que escolhas faria hoje?”, Hal Hershfield (Lua de papel)

Se voltasse atrás mantinha todas as decisões que tomou? A pergunta é aparentemente simples, mas nem todos conseguem responder.

Hal Hershfield é investigador e professor de Marketing, Decisões Comportamentais e Psicologia na Universidade da Califórnia. Tem sido distinguido pelo trabalho sobre “o futuro EU”, que decorre de anos de investigação sobre as consequências a longo prazo das nossas decisões.

O autor defende que quatro em cada 10 pessoas mudam de personalidade ao longo da vida e esta mudança pode ser bastante positiva. A psicologia comportamental contribui com várias técnicas que são apresentadas neste livro, em forma de guia.

Numa escrita simples e próxima do leitor, Hershfield vai apresentando várias técnicas que de forma hábil e prática melhoram hábitos e comportamentos. Desde passar a ir ao ginásio ou a lavar os dentes durante os recomendados dois minutos, até “gastar para amanhã”, para não chegar lá sem memórias nem experiências.

O objectivo, é claro, é garantir um futuro melhor, com mais saúde, bem-estar e estabilidade financeira. Ou, nas palavras do autor, tornar o “futuro mais próximo” e o “presente mais fácil”.