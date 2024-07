Especialista acredita que os agricultores vão pagar pelo uso da água

Geralmente, as centrais de dessalinização servem cidades, não se limitam a uma faixa de terra. São construídas para abastecer uma cidade inteira e bombear água para a rede da cidade. Isto também cria outro problema, porque a maioria das redes não é eficiente e às vezes perde-se 20 a 30 por cento da água na rede, com tuto o que isso implica em custos energéticos e químicos de produção.

Sente que a água é um dos problemas do futuro? Estão a aumentar os países e regiões que procuram soluções que garantem água potável?

Sim, infelizmente as alterações climáticas são uma realidade, assistimos ao aquecimento global ou ao frio global, se assim posso dizer. Vemos padrões climáticos extremos. Todos os anos aumentam os países que tentam forçar a entrada no clube da dessalinização.

Recentemente, Montevidéu, a capital do Uruguai, ficou sem água e o governo teve que enviar água engarrafada só para permitir que as pessoas bebessem. O México é outra cidade que sofre com a escassez de água. Há alguns anos a Cidade do Cabo ficou praticamente sem água. Em Portugal há problemas a sul, no Algarve. Não falta água na torneira, mas há problemas com a água para a indústria, água para o turismo, a agricultura.

Já existem planos para a construção de uma dessalinizadora no Algarve. Conhece o projeto?

Sim. São 43.000 metros cúbicos por dia.

É uma boa solução para a região?

Penso que para construir a resiliência do abastecimento de água, Portugal tem de bater à porta de todas as soluções e a dessalinização é uma das soluções. Sei que na Europa e na União Europeia as pessoas estão muito preocupadas com o impacto ambiental da dessalinização.

Muitos ambientalistas opõem-se à dessalinização, mas precisamos de olhar para a necessidade de crescimento e de bem-estar das pessoas. Se a central de dessalinização for construída adequadamente e com a mitigação adequada do impacto ambiental, pode ser uma boa solução, embora dispendiosa, mas uma boa solução.