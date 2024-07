Grandes empresas alteram recibos de vencimento para mostrar "elevada carga fiscal"

O novo recibo “engloba uma parte dos custos que até hoje não estavam no recibo, a TSU do empregador, e apresenta a informação de uma forma visual, mais fácil, para que o empregado possa compreender quanto é que o empregador pagou, quanto é que ficou retido para o Estado, entre IRS e Segurança Social, e quanto é que chegou ao colaborador”, explica.

Pedro Ginjeira do Nascimento, em linha com o que já tinha avançado no programa Dúvidas Públicas da Renascença, insiste que é preciso repensar o sistema fiscal. Em comparação com os restantes países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal é dos que tem uma das mais elevadas cargas fiscais sobre o trabalho.

“Nós cobramos mais 7,5 pontos percentuais do que a média da OCDE sobre o fator trabalho. Como é que conseguimos ter melhores salários em Portugal, se há partida temos uma penalização maior?” Ou seja, “isto significa que, para a mesma produtividade, a empresa vai pagar o mesmo salário, mas vai chegar menos ao trabalhador”, conclui.

Nestas condições, as empresas nacionais continuam menos competitivas e em perda face às congéneres internacionais. O sistema fiscal português “penaliza o sucesso, é caro e complexo”, defende.