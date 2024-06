Como cinco distritos do Interior vendem produtos tradicionais à boleia de fundos comunitários

A ideia era a de valorizar os produtos tradicionais daquelas regiões, centradas sobretudo no agroalimentar, e em que o vinho, o queijo, o mel, as compotas, e outros produtos tradicionais pudessem ganhar asas para saltar as fronteiras do território de produção.

Ao todo, e em várias campanhas de comunicação e promoção, em 10 anos, foi gasto um milhão de euros.

A escolha de feiras internacionais de grande dimensão foi um dos pilares do projeto, porque a ideia era a de que a montra fosse tão grande quanto possível. As empresas eram representadas por membros do Terras Altas, mas foi aberta a possibilidade de empresários a título individual e a expensas próprias pudessem seguir as delegações.

Houve depois também iniciativas que trouxeram a estas regiões os importadores dos mercados alvo para um contato mais próximo com os produtos.