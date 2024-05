Buraco na Santa Casa de Lisboa pode chegar a 100 milhões de euros

Se tivesse sido aplicado o “princípio da especialização”, a regra contabilística que determina que as receitas acompanhem as despesas, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não apresentaria lucros em 2023, mas agravava os prejuízos, de mais de 12 milhões em 2022 para mais de 30 milhões um ano depois.

O Relatório e Contas a que Renascença teve acesso passou na auditoria interna, mas será ainda avaliado pelo Tribunal de Contas.

2024 com receitas por explicar

Para 2024 a administração de Ana Jorge, a provedora exonerada, estima que as receitas com os jogos sociais, a principal fonte de rendimento, aumentem mais de 12%, para 214 milhões de euros.

O problema é que as receitas têm seguido uma tendência de queda nos últimos anos, que se manteve nos primeiros três meses deste ano, com uma redução de 10%, face ao orçamentado. Falta perceber em que se baseia a equipa de Ana Jorge para apresentar este aumento de receitas.

Já os custos com pessoal até diminuíram. Uma descida de 1,7 milhões, explicada pela descida das transferências para o Fundo de Pensões. Sem esta despesa, os custos com pessoal teriam aumentado 3,5 milhões, com as atualizações salariais, para 155,3 milhões de euros.