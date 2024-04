Veja quanto vai poupar com o novo alívio fiscal do IRS

A redução do IRS apresentada esta sexta-feira por Luís Montenegro abrange "todos os escalões", tal como prometeu o primeiro-ministro, mas beneficia mais alguns cenários que outros. Simulações feitas pela consultora Ernst & Young e cedidas à Renascença mostram que quem recebe 1.300 euros por mês vai poupar, no máximo, 100 euros por ano com o alívio fiscal, mas os grandes beneficiados são quem está no 6.º escalão.

A EY conclui que um solteiro, com um salário mensal bruto de 3.000 euros, irá ter uma poupança do IRS de 438 euros, a que se juntam 735 euros com a redução fiscal em vigor com o Orçamento do Estado de 2024, para uma poupança anual de 1.173 euros - cerca de 98 euros por mês.

Veja aqui os cenários simulados pela consultora EY, com previsões para solteiros e casados, sem filhos ou com até três crianças e salários de €1.300, €1.500, €2.000, €2.500, €5.000 e €10.000.