Alta velocidade. Linha vai ter velocidade máxima de 250 km/h entre Porto e Valença

A linha de alta velocidade entre Porto e Valença apenas vai permitir velocidades de 250 km/h, ao contrário dos 300 km/h entre Porto e Lisboa. A Infraestruturas de Portugal (IP) contratou os estudos ambientais para a linha que vai ligar o Porto à fronteira com Espanha e seguir para Vigo, e manteve a velocidade máxima projetada em 2010, pela antiga RAVE.

Segundo os cadernos de encargos – que são públicos e fazem parte das peças do procedimento de contratação -, a linha de 115 km que vai atravessar as regiões do Porto e do Minho tem uma velocidade máxima de 250 km/h, e velocidade mínima de 160 km/h. Outro requisito técnico é a construção em via dupla banalizável - isto é, permitindo a circulação dos comboios nos dois sentidos em ambas as vias.

Segundo fonte oficial da IP, o projeto cumpre o “objetivo” de ligar o Porto a Vigo com uma viagem de uma hora, e vai permitir uma viagem “abaixo desse tempo” com a conclusão da segunda fase – o troço entre o aeroporto Francisco Sá Carneiro e Nine (o início do Ramal de Braga, na Linha do Minho).

Por outro lado, o terreno mais acidentado da região Norte, com vários vales e montanhas, já obriga à construção de mais túneis e viadutos. Optar por uma velocidade máxima de 300 km/h poderia fazer escalar os custos, pela necessidade de reduzir ainda mais as pendentes do traçado — isto é, a inclinação máxima.

A primeira fase da ligação entre Porto e Vigo inclui o troço entre Braga e Valença e a ligação da estação de Porto Campanhã ao aeroporto Sá Carneiro (onde a IP quer um Parque de Materiais e Oficinas para servir os comboios). A previsão é que a construção aconteça entre 2027 e 2032. A segunda fase fica para depois de 2030.