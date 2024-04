Supermercados cumpriram IVA Zero. Medida reduziu inflação em 0,7 pontos

A medida do IVA Zero chegou à carteira das famílias e permitiu um corte da inflação de 0,7 pontos percentuais enquanto esteve em vigor, mas a sua eficácia foi afetada pelo tempo que passou entre a aprovação e a aplicação nos supermercados.

Votada no parlamento a 31 de março de 2023, a redução do IVA para 46 bens essenciais de 6% para 0% só foi implementada quase três semanas depois, a 18 de abril. Durante esse período, segundo um estudo independente publicado na página do Banco de Portugal, os preços dos produtos na lista do IVA Zero subiram mais do que os de outros artigos.

“Inicialmente, o anúncio da medida levou a um ajuste dos preços em antecipação, onde o preço dos artigos subiu 1,27% em relação aos não abrangidos”, referem os investigadores, que aponta para uma eficácia de 76% da medida do IVA Zero, que esteve em vigor durante quase nove meses, até 4 de janeiro deste ano.