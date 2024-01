De 150 para 300 euros. Diferença do salário mínimo entre Portugal e Espanha duplicou desde que Costa é PM

O salário médio português subiu 284,50 euros desde que António Costa se tornou primeiro-ministro, em 2015. Ao mesmo tempo, o salário médio em Espanha subiu apenas 233 euros.

A diferença entre ambos, nestes sete anos, passou então de 750 euros para menos de 700. Em termos de percentagem, o salário médio português subiu 24%, o dobro do espanhol, que aumentou apenas 12%

De acordo com os dados do INE para o segundo trimestre do ano, o salário médio português aumentou, no segundo trimestre de 2023, para os 1.539€, uma subida de 360 euros no espaço de sete anos.