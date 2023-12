Salário mínimo, pensões, abono de família. Como vai ser em 2024?

Quem recebe apoio do Estado também pode contar com um reforço em 2024, todos os apoios sociais foram revistos em alta. O Indexante de Apoios Sociais (IAS) conta com mais 30 euros, passa para 509,26 euros.

O abono de família aumenta 22 euros por mês, em todos os escalões. Para as famílias monoparentais a subida é de, pelo menos, 33 euros, porque contam ainda com uma majoração de 50%.

Quem está no subsídio de desemprego passa a receber, no mínimo, 587 euros (mais 33 euros), até um limite de 1.275 euros (mais 75 euros). Foi ainda reforçado o subsídio social de desemprego.

O Complemento Solidário para Idosos conta com mais 62,44 euros mensais, passa a rondar os 750 euros. A assistência de terceira pessoa fica em 122,90 euros.

As prestações por deficiência e dependência passam a ser de 71,10 euros para titulares até aos 14 anos, 103,56 euros dos 14 aos 18 anos e de 138,61 euros entre os 18 e os 24 anos.

O valor mínimo diário do subsídio de doença passa de 4,8 euros, para 5,09. O subsídio de morte sobe para 1527,78 e o subsídio de funeral fica em 254,63 euros.