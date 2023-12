Das rendas ao fim do IVA zero. O que muda nos preços em 2024?

Adeus 2023, olá 2024. As famílias vão continuar a esticar o ordenado mensal, com muitos preços a subirem acima da inflação prevista (2,9%, segundo o Banco de Portugal). A habitação continua a pesar no orçamento das famílias, as rendas aumentam 7% e os juros ainda rondam os 4% e descem bem devagar. A retirada dos apoios à inflação, como o IVA zero no cabaz alimentar, também não ajuda. Saiba como se vão comportar os preços no novo ano para produtos e serviços dentro e fora de casa.

EM CASA

Alimentação: aumentos acima de 6% com fim do IVA zero

Em 2024 chega ao fim o IVA zero num cabaz de 46 produtos alimentares considerados essenciais. A medida entrou em vigor a 18 de abril, para terminar em outubro. Acabou por ser prolongada duas vezes, primeiro até ao final de 2023 e agora ganhou mais quatro dias de “tolerância” em janeiro, para permitir a atualização dos preços nas prateleiras.

Segundo contas do Banco de Portugal, esta medida permitiu reduzir a taxa de inflação nos alimentos em 3,5%, face à média da zona euro. Agora, a Deco admite aumentos de 6%, com a reposição do IVA.

O consumidor deve esperar ainda aumentos em vários produtos, devido à subida da energia e custos de transporte, descida da produção ou outros fatores. Vários sectores já admitiram agravamentos nos preços em produtos como o pão, a carne, as conservas e o azeite, que só em 2023 aumentou mais de 70%.

No leite, a federação não antecipa variações nos custos. Ainda assim, o preço poderá subir cerca de 6%, com o fim do IVA zero.

Grande parte das frutas e legumes perdem no Novo Ano o desconto do IVA, mas os aumentos devem ultrapassar os 6%, segundo a DECO, devido aos agravamentos que têm registado.

Quem encomenda refeições para entrega ao domicílio, vai finalmente começar a pagar taxa sobre as embalagens de alumínio de uso único. São 30 cêntimos, já a partir de janeiro. A data foi adiada duas vezes e para já só estava a ser cobrada taxa nas embalagens de plástico.

Os sacos transparentes, mais fininhos, para comprar frutas ou pão, também passam a ser pagos em 2024. São mais 4 cêntimos, mas não é certo que comecem a ser cobrados a 1 de janeiro, porque o setor diz que ainda não está preparado.

As bebidas açucaradas e refrigerantes e as bebidas alcoólicas também vão ficar mais caros. Os preços são puxados pela atualização fiscal, com as taxas a aumentarem 10%.

Terminamos com o café, sobejamente apreciado em Portugal, que para já mantém o preço, depois de ter atingido mínimos históricos em novembro. No entanto, os analistas esperam que suba, devido a alterações legislativas e mudanças na produção.