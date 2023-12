Pulsely quer ser o próximo unicórnio com ADN português

Incluindo Portugal?

Infelizmente, ainda trabalhamos muito pouco em Portugal, mas temos muito orgulho de ser hoje, talvez, uma das empresas líderes em "analytics", diversidade e inclusão, com DNA português. A única empresa portuguesa que foi citada na Harvard Business Review, em maio, a única empresa nos últimos anos que foi citada. É uma coisa que nos orgulha muito.

Que tipo de empresas é que recorrem aos vossos serviços?

Varia muito, não há uma indústria em particular nem um tamanho em particular. Temos clientes que são gigantescos, temos projetos globais. Por exemplo, trabalhamos com a Teleperformance em todo o mundo, são 140 mil colaboradores. Trabalhamos com muitas Organizações Não Governamentais (ONG), nos Estados Unidos, na Europa. Diria que qualquer empresa com mais de 250 pessoas, até clientes com centenas de milhares de colaboradores.

Têm ideia de qual é o impacto do vosso trabalho na rentabilidade das empresas?

A diversidade e inclusão tem muito de intangível. Já há muito trabalho feito para se mostrar o impacto económico e existe muito trabalho que mostra a correlação entre diversidade e inclusão com a retenção das pessoas, a capacidade de inovar e o nível de engajamento das pessoas. As pessoas, em vez de irem trabalhar e fazerem um frete durante oito horas, estão a contribuir.

Tudo isto contribui para o resultado. Não podemos quantificar em euros a mais-valia, mas conseguimos mostrar de ano para ano quanto é que as pessoas se sentem mais retidas, mais engajadas e com mais capacidade de inovar. Isso, inevitavelmente, traduz-se em valor.

Há uma percentagem?

Sim. São índices que nós criamos que mostram que conseguimos fechar, no fundo, a distância entre os que estavam mais e menos incluídos. Pegando no exemplo anterior, conseguimos mostrar que, ao final de um ano, as pessoas que não falavam alemão em casa tinham aumentado dramaticamente a sua perceção de inclusão, ficou muito mais próxima da maioria. Isso tem muito valor, como sabe hoje nas organizações perder talento técnico para outras organizações é trágico e incalculável.

Vou insistir. Em termos percentuais, qual é o impacto nos resultados financeiros da empresa?

É muito difícil de medir e de quantificar, a pesquisa nesse tema ainda é muito inicial. Temos trabalhado com muitas organizações que só ao final de dois ou três anos puderam dizer que graças a negócios que foram feitos, ao final de dois, três, quatro ou cinco anos viram um retorno de milhões de euros. Tendo em conta que as nossas iniciativas têm no máximo três anos, porque a empresa tem três anos, é difícil dizer qual é que foi o resultado financeiro, mas eu acho que vamos ter boas surpresas.

Como é que surgiu este conceito, esta ideia de negócio?

Surgiu por duas razões, uma delas pessoal. Eu tenho um "background" muito diverso, a minha família é de Goa mas eu nasci em Moçambique, vivi sempre em Portugal e depois fui trabalhar para os Estados Unidos, passei para o Brasil, tive quatro filhos em Portugal e acabei em Londres. A certa altura quase me perdia sobre de onde é que sou! Tive sempre a sorte, o privilégio, de me sentir incluído em todos estes lugares e percebi muito rapidamente o valor da inclusão. Nós entregamos muito mais quando nos sentimos incluídos.

Em segundo, eu sou engenheiro da [Universidade] Nova, gosto muito de histórias, mas os dados têm que bater certo. Sem dados eu não acredito. É na interseção destas duas coisas, uma fé enorme no tema da diversidade e inclusão e dados que provem - porque os líderes destas organizações querem ver dados, não podemos construir estratégias baseadas em "achismos" - que nasce a Pulsely.

Quais são os planos para o futuro?

É continuar a crescer no número de pessoas, em clientes e, mais importante, a crescer no impacto nas organizações e na sociedade em geral. Para nós é muito importante este propósito de transformar as organizações através de diversidade e inclusão. Em termos práticos, estamos sempre a levantar capital para contratarmos mais pessoas, para desenvolver mais tecnologia, e temos planos interessantes em termos tecnológicos de disseminar a nossa tecnologia através de soluções mais acessíveis para milhares ou centenas de milhares de empresas.

Começaram como uma startup?

Começamos como uma startup há quase quatro anos. Tivemos um ano a desenvolver aquilo que chamamos o nosso "framework" científico e depois começámos a aplicá-lo em clientes piloto. Como recolhemos muita informação de muitas empresas, os nossos algoritmos começaram a melhorar bastante. Hoje em dia, com pouca humildade mas com muito orgulho por sermos uma empresa com ADN português, acho que somos a melhor empresa de "analytics", diversidade e inclusão do mundo.

Já chegaram a unicórnio, com tantos clientes de peso que têm?

Era ótimo! Seria fantástico. Estamos numa fase ainda inicial, temos várias dezenas de clientes, estamos a crescer todos os meses, mas ainda não estamos no unicórnio. Eu acho que vai acontecer. Hoje, se procurar no Google "diversity and inclusion diagnostics", nós somos talvez a primeira ou segunda empresa a aparecer. Há poucas empresas portuguesas que no seu setor são a primeira, segunda a aparecer.

Para quando o unicórnio?

Nunca ninguém fez essa pergunta. Eu gostava que fosse daqui a cerca de cinco anos. Cinco, seis anos, que estivéssemos nesse lugar.

A partir de agora?

Sim. Temos um número que é 2028, 2029, o ano em que atingimos essa meta.