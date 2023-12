"Sociedade portuguesa é demasiado condescendente com a pobreza"

"Não há terceira e quarta idade positivas se as pessoas não tiverem condições nas primeira e segunda idades"

Uma das formas de contrariar a pobreza, no entender dos intervenientes, é proporcionar às pessoas uma vida de trabalho saudável, para que a reforma seja mais positiva.

"Assistimos à discussão de políticas de envelhecimento ativo. Temos quatro idades, a terceira a partir dos 65 e a quarta a partir dos 80. Não há condições de chegar aos 65 anos e ter uma terceira e quarta idade positivas e com atividades interessantes se as pessoas não tiveram condições na primeira e na segunda idades. Há aqui necessidade de uma reformulação profunda", aponta Manuel Carvalho da Silva.

José Manuel Fernandes, o mais velho do painel, pega no tema abordado pelo coordenador do CoLABOR e frisa que a legislação em torno do trabalho "tem de ser ajustada à forma de pensar e de organização da sociedade".

Dá um exemplo: "A minha geração começou a trabalhar com 14 anos. Quarenta anos depois, tínhamos pessoas com 54 anos dentro das empresas que começaram jovens, com aprendizagem contínua e especializada. As empresas estavam a contar com eles, porque ainda estavam longe da reforma. Surge então uma legislação que quem tivesse 40 anos de atividade estava livre. Empresas com responsabilidades tremendas que tinham acabado de investir nesses trabalhadores com 54 anos em posições avançadas de um momento para o outro viram-se com a possibilidade de, em dois ou três meses, eles irem para a reforma e deixarem um vazio para a qual a empresa não estava preparada. Isto levou a um desajustamento brutal."

O presidente do Conselho Geral da AEP denuncia que "há situações que são contranatura e outras que são fáceis de implementar e até não se lembram delas".

"Por exemplo, a questão da política pública em relação aos casais que trabalham. Surge agora o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] com as creches. Identificou-se aqui uma coisa muito simples: não é com meia dúzia de creches que vêm de um apontamento no PRR que se resolve o problema do país. As famílias têm de ter um apoio em relação aos filhos e para que se sintam produtores, logo a família cresça. Essas políticas são imprescindíveis", refere.

Manuel Carvalho da Silva intervém, salientando que não é a favor do aumento da idade da reforma, mas sim da "revisão profunda do conceito de vida ativa, de redução de horários de trabalho, de políticas de adaptação e conciliação da vida familiar com trabalho e até outras formas de encarar a vida para além da vida ativa".