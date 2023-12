Dos cabos submarinos aos recursos humanos. Porque está Portugal na rota mundial dos centros de dados?

Chumbo dos metadados pode afastar investimento

O quadro legal na União Europeia (UE) é, para Elsa Veloso, outro dos fatores que explicam o crescimento de "datacenters" a Portugal. A advogada explica que as instituições europeias se têm esforçado por garantir uma proteção adequada dos dados e que isso é utilizado pelos investidores como uma forma de atraírem mais clientes.

“Na UE, as empresas podem acenar aos clientes, dizendo que têm melhor reputação, porque são aqueles que protegem melhor os dados. Segundo o Regulamento Geral de Proteção de Dados, podemos transmitir os dados para outros países do Espaço Económico Europeu (EEE) ou para nações com quem Portugal ou o EEE tenha acordos de adequação com Portugal”.

Apesar de as leis sobre a transferência de dados não serem prejudiciais à indústria dos centros de dados, o mesmo não acontece sobre as normas que regulam os metadados. Estes são os “dados sobre dados”, ou seja, aqueles que não dizem respeito ao conteúdo, mas que permitem identificar, descrever ou localizar informação – por exemplo, a data de criação de um documento de texto ou a duração de um telefonema.