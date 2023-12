Novo aeroporto. "Estamos nas mãos da ANA"

Qual é que é o modelo para financiar esse investimento?

Não sei se será o Estado, se é o promotor. Se a ANA diz que tem disponibilidade para fazer o Montijo, se calhar tem disponibilidade para começar a fazer Alcochete. É a mesma disponibilidade. E com isso começar a gerar receita. Estou eu a sugerir, mas eu não sou especialista nessa área e nós não tivemos esse mandato. E isso decorre depois das decisões políticas que vierem a ser feitas. Mas não me parece impossível. Em vez de investir no Montijo, investe no Campo de Tiro de Alcochete. Além de que o Aeroporto Humberto Delgado (AHD) é muito muito rentável. Há ali uma fortíssima fonte de financiamento, se houver interesse em usá-la.

Pegando na disponibilidade da ANA, se não houver acordo entre o Estado e a ANA, que tem a concessão, qual é que é a solução para Portugal poder construir um novo aeroporto?

De facto, a pergunta feita dessa maneira mostra mesmo que estamos nas mãos da ANA.

É o que parece…

Parece, não é? Parece e é. O Governo tem que analisar o contrato e ver. E a ANA tem de refletir também. Porque a ANA tem uma atividade que é muito rentável. Não acredito que a queira dispensar e ainda vai ter 20 anos, 15 anos pela frente, com o AHD a funcionar. Imagino que a Ana não vai querer prescindir do AHD. Se o Estado disser que não quer a opção da ANA e que quer a opção para o que vier a decidir, dentro do contrato de concessão, isso significa passar da opção do concessionário para a opção do concedente. E depois é uma questão de negociação.

Abertura de um novo concurso internacional…



Depende da ANA. Se não chegarem a acordo, resolverem o contrato, tem que haver outro concurso para abrir uma nova concessão.