Há investimentos que são PIN há quase 20 anos

O ex-secretário de Estado do Turismo e atual presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, Bernardo Trindade, que estava no Governo quando os PIN foram criados, em 2005, diz que um PIN “tem de obedecer a um conjunto de requisitos que estão definidos na lei e, portanto, não há aqui criatividade quanto a ser ou não ser. Cumpre os critérios é, não cumpre os critérios e não é”.

A "Operação Influencer", em que os projetos do hidrogénio e do Data Center, em Sines, ambos PIN, voltou a trazer o tema para o espaço público. Em causa terá estado o aligeirar de processos administrativos no licenciamento ambiental do projeto.

Para Bernardo Trindade, não se deve esquecer que a atribuição deste estatuto é “um trabalho técnico”.

“É um trabalho em que se sentam à mesa técnicos responsáveis por organismos no sentido de apreciarem decisões de investimento e, portanto, não obstante estes casos, que de alguma maneira devem ser remetidos à justiça, para no seu tempo poder decidir, o que é fundamental do ponto de vista da imagem e do ponto de vista da reputação externa e do interesse de investidores por Portugal.”